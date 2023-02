Els casos de grip es tripliquen en una setmana

Ja ho avisaven els experts: que els casos de covid i de grip descendiren no suposava que aquests virus no pogueren tornar a agafar força i donar algun esglai tardà. I així està passant. Almenys és el que reflecteix l’últim butlletí del Sistema de Vigilància d’Infeccions Respiratòries Agudes (SiVIRA) de la Conselleria de Sanitat, que registra un important repunt de la grip: els casos s’han triplicat en qüestió d’una setmana, la que correspon a la primera de febrer.

Així, si l’última setmana completa de gener va acabar amb una situació de calma i els casos de covid i grip en mínims, la setmana passada la incidència de la influença s’ha triplicat i ha passat de 88,7 casos a 268 casos per 100.000 habitants. La covid-19 també ha repuntat un poc, però amb molta menys força (de 65 casos per 100.000 habitants a 88), mentre que el que continua en descens és el virus respiratori sincicial (VRS), el responsable de la bronquiolitis en els més menuts i de bronquitis en els més majors, que baixa de 49 casos per 100.000 habitants als 25,7 registrats en la cinquena setmana de l’any.

Els xiquets més menuts, els de fins a quatre anys, continuen sent els més afectats pels virus. La incidència en aquest grup d’edat quadruplica la de la resta, amb 4.233 casos per 100.000 habitants (de grip, covid, VRS i la resta de virus respiratoris que el sistema rastreja), però, realment, on més ha impactat el repunt de la grip ha sigut en el grup dels xiquets i adolescents: la incidència dels virus entre els xiquets i joves de 5 a 14 anys ha pujat amb força i supera ja la barrera dels 3.000 casos per 100.000 habitants, per damunt del pic que es va registrar a finals d’any.

Aquest repunt es deixa veure també en la incidència total d’infeccions respiratòries de la C. Valenciana, que torna a pujar fins als 1.348 casos per 100.000 habitants. Com totes les setmanes, les dades d’ací estan molt per damunt de la mitjana nacional, fins i tot doblant-la. L’explicació que ofereixen els experts és que els sistemes de vigilància valencians detecten ací molts més casos que els d’altres autonomies, però no significa que ací hi haja “el doble” de malaltia que en la resta d’Espanya.

Virus entre els menuts, majors a l’hospital

I, com cada mes de gener, sempre que la grip i altres virus circulen amb força entre els menuts, això té un impacte directe als hospitals, siga directament pels ingressos relacionats amb la bronquiolitis, com va succeir a finals d’any, o de manera indirecta per com afecta aquesta grip i la resta de virus en els seus avis, que s’emporten la pitjor part d’haver agafat la grip.

De fet, en aquesta cinquena setmana de 2023, els casos d’infeccions respiratòries greus que acaben a l’hospital han tornat a pujar i han passat d’una taxa de 16,9 casos a 21,4 per 100.000 habitants. Els més afectats continuen sent els majors de 80 anys, amb unes taxes molt per damunt de les de la resta de grups d’edat, i també s’ha vist un xicotet repunt entre les persones de 65 a 79 anys.

El butlletí posa les dades, però aquesta realitat ja s’està veient des de la setmana passada, per exemple, en centres com l’Hospital Clínic de València, que fa diversos dies que té el Servei d’Urgències saturat per falta de llits davant del repunt de casos, sobretot de persones majors amb problemes respiratoris.

Encara que la càrrega de la culpa d’aquests ingressos se l’emporta la grip, la veritat és que els més majors (passats els 80 anys) acaben a l’hospital per culpa del VRS, el virus responsable de la bronquiolitis, que, en majors, genera un quadre de bronquitis. Aquest tipus d’infeccions està darrere del 100 % dels ingressos de majors de 80 anys als hospitals valencians, mentre que es reparteix “la culpa” dels casos greus amb la grip entre les persones de 45 a 64 anys i les de 65 a 79 anys.