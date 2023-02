Els Serratosa posen el punt final a Nefinsa

Nervión Financiera, S.A. (Nefinsa), la matriu per mitjà de la qual la branca familiar d’Emilio Serratosa va reprendre les seues inversions empresarials després de la venda de Valenciana de Cementos, ha passat a la història. Ahir, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme) va certificar-ne la dissolució després de tres dècades d’èxits inicials i fracassos finals.

Els germans José i Emilio Serratosa van vendre en 1992 la seua participació en la firma cimentera fundada pels seus avantpassats per 26.000 milions de pessetes (uns 140 milions) i, amb aquells diners, van traçar la seua pròpia saga empresarial. El menor dels dos i els seus cinc fills van fundar Nefinsa en 1993, amb la qual van deixar arrere el negoci de la construcció i es van endinsar en nínxols nous, singularment l’aviació regional, les energies renovables i les telecomunicacions.

D’ací van nàixer Air Nostrum (1994), Nefitel (1995) o la inversió en Gamesa (1998), dedicada als aerogeneradors. Per diverses circumstàncies, la família es va anar desfent de totes aquestes participades. Bona part de culpa d’això la va tindre la decisió de tornar al negoci original amb la compra d’una participació en la firma de materials de construcció Uralita en 2002, que arribaria al 63 % en 2007, moment en què tres dels fills d’Emilio, comandats per Pablo Serratosa, van optar per eixir de Nefinsa per a crear el grup Zriser, on continuen.

Nefinsa va quedar en mans del patriarca i dels seus fills Javier i Gonzalo. En 2007 va començar la Gran Recessió, la crisi financera i l’enfonsament del sector immobiliari, que va colpejar de manera brutal en Uralita i va obligar els empresaris a vendre la joia de la corona, Air Nostrum, que va acabar controlada per l’actual president i llavors conseller delegat, Carlos Bertomeu. Els problemes en Uralita —més tard, Coemac— no es van resoldre. Va entrar en concurs, va ser venuda a una firma madrilenya i en 2022 va entrar en liquidació. Un any després ho fa la matriu.