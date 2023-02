La Generalitat exigeix la participació del sector privat per a promocionar els cítrics

El sector citrícola de la Comunitat Valenciana, acostumat a viure de les subvencions, ha d’afrontar el futur amb campanyes ambicioses de promoció exterior per a competir amb els seus rivals directes i frenar, així, la competència de països com Sud-àfrica, Egipte o Turquia, i d’altres fruites. La Generalitat, després de destinar-hi 1 milió d’euros, reclama ara la participació de les empreses per a destinar fons que milloren les vendes i promocionen la marca “taronja valenciana” a tot el món. Així ho han expressat aquest matí a Berlín, en Fruit Logística, on participen mig centenar d’empreses i associacions de l’autonomia; el president de la Generalitat, Ximo Puig; així com la consellera d’Agricultura, Isaura Navarro.

El president Puig ha destacat la marca “taronja valenciana” i la unitat del sector. “Cal augmentar el consum, per això aquesta campanya s’accelerarà i s’ampliarà en el temps, i s’estendrà a tot Europa”, ha assegurat. La Conselleria d’Agricultura està ultimant els detalls d’un ambiciós projecte per a potenciar la implantació de projectes rendibles i altament competitius per mitjà d’una sèrie de mesures i disposicions que s’articularan mitjançant el Pla integral citrícola de la Comunitat Valenciana. Les línies estratègiques d’aquest pla apunten a la millora de les estructures agràries, la promoció i la diferenciació, la professionalització del sector i la formació d’aquest, al reforçament de la transferència d’investigació i coneixement i a l’enfortiment de la cadena de valor. Assistència gratuïta a fires Durant tot aquest any, les empreses i entitats que participen en les fires agrupades sota l’estand de la Generalitat exposaran els seus productes de manera gratuïta i sense cap cost. El president de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis, reconeix que la participació privada és “fonamental” per a impulsar el sector citrícola. “Falla la promoció”, ha reconegut Arnandis, en referència a la interprofessional citrícola Intercitrus. “Sense unanimitat, no ixen els projectes”, assenyala. També José Enrique Sanz, director d’IGP Cítricos Valencianos, entitat que aglutina 65 firmes —l’última que s’hi ha incorporat és AM Fresh (Grupo Antonio Muñoz, un dels líders en el sector a Espanya)—, sosté la necessitat de destinar-hi més recursos per a vendre més cítrics a Espanya i l’exterior. El certamen berlinés és la fira líder per al comerç mundial de fruites i cobreix tota la cadena de distribució de la indústria hortofructícola, des del productor fins al punt de venda. Allà, més de 3.300 expositors procedents de 91 països presenten els seus productes, serveis i solucions tècniques.