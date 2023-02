Les pluges alteren la circulació a Sagunt

Les pluges han provocat, a primera hora del matí, diversos talls de trànsit en els punts habitualment més conflictius de Sagunt, així com en un que no sol ser-ho: la CV-317 que uneix Sagunt i Canet d’en Berenguer, que està tallada des de la rotonda de Canet i en la que hi ha a Sagunt al costat del concessionari Opel. Això no obstant, la majoria d’aquests punts s’han obert posteriorment.

La Policia Local també ha tancat, per precaució, la carretera que travessa el riu sota el pont de l’antiga carretera nacional 340, i un punt de la platja d’Almardà, on també hi havia una gran quantitat d’aigua acumulada: l’encreuament de l’avinguda de la Marjal amb el carrer Suècia, com han explicat des del Departament de Policia Local. A primera hora del matí s’havia tallat igualment l’avinguda del Mediterrani, situada al costat del passeig marítim, a l’altura del bar Lonja, però en aquests moments està oberta. L’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana ha alertat del risc de pluges, amb nivell groc, en tot el litoral de València.