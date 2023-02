Mamen Peris, candidata de Ciutadans per a la Generalitat

Ciutadans ja té, de manera oficiosa, candidata a la Generalitat per a les pròximes eleccions de maig. Mamen Peris, actual síndica dels taronja a les Corts, serà la cap de cartell de la formació liberal en els comicis autonòmics, ja que és l’única dels aspirants que ha aconseguit recollir els avals necessaris per a acudir a les primàries, que estaven previstes per a la setmana que ve.

Ni José Manuel Baena, que buscava ser el candidat dels taronja sota “Regenera Cs”, ni Hugo Maldonado, que s’havia mostrat pròxim al sector d’Edmundo Bal, que a principis de gener va perdre les primàries contra la candidatura de Patricia Guasp i Adrián Vázquez, han recollit els avals necessaris per a forçar les votacions internes, la qual cosa ha deixat el camí lliure a Peris. A falta de possibles revisions i impugnacions, que difícilment canviaran el resultat final del procés, l’actual portaveu parlamentària serà la candidata amb la qual Cs opte a superar la barrera del 5 % per a entrar a les Corts, una tasca hercúlia ateses les perspectives demoscòpiques que maneja la formació en les diferents enquestes que s’han anat publicant. No obstant això, Peris sempre s’ha mostrat confiada a presentar batalla “des del centre” i, després del procés de refundació, fer la volta als sondejos. Per a fer-ho, Peris comptarà amb la visibilitat del càrrec de portaveu al parlament valencià (al qual va arribar després de la dimissió de Ruth Merino a mitjan gener) i el càrrec com a secretària d’Acció Electoral en l’executiva estatal després d’haver concorregut en la candidatura de Vázquez i Guasp, secundada per l’anterior líder, Inés Arrimadas.