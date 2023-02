Voro recupera olfacte golejador i qualitat en atac contra l’Athletic

La plantilla del València CF va gaudir ahir d’un dia de descans abans de centrar els cinc sentits en el partit transcendental d’aquest dissabte contra l’Athletic a Mestalla. Hui, a partir de les 11 hores, la plantilla torna al treball a la Ciutat Esportiva de Paterna i ho farà amb un Justin Kluivert que, excepte contratemps d’última hora, s’exercitarà al ritme dels seus companys.

L’atacant neerlandés només ha disputat nou minuts (contra el Valladolid) en els últims quatre compromisos del València per culpa d’unes molèsties musculars que s’han complicat més del que es preveia. No va poder comparéixer en el partit de quarts de final de Copa contra l’Athletic ni en els partits de Lliga al Bernabéu i Montilivi. Aquest contratemps físic va arribar just quan Kluivert travessava el seu millor moment des que va aterrar a Mestalla. I és que, en els últims cinc partits abans de la parada obligada, va ajudar l’equip amb tres gols i una assistència. De fet, el neerlandés és el segon futbolista de l’equip amb més aportació golejadora, només superat per Edinson Cavani. Els números de Kluivert són superiors als dels ‘Samus’ (Lino i Castillejo), malgrat que aquests acumulen una quantitat de minuts considerablement superior. Així, doncs, Voro recuperarà olfacte golejador i qualitat en l’última passada per a rebre de nou, encara que aquesta vegada en Lliga, l’Athletic Club d’Ernesto Valverde. Amb l’equip ja en el lloc desseté i només un punt per damunt del descens.