La fogasseta, les postres que evoquen records de la infància

Menjar va molt més enllà de ser una mera funció vital per a l'ésser humà. Un plat pot evocar records d'infància, ser una experiència sensorial indescriptible, convertir-se en un viatge a llocs llunyans, despertar emocions o transmetre la cultura i tradició dels pobles. D'ací ve que cada vegada més ajuntaments aposten per la promoció de la gastronomia arrelada en el seu ADN. Ara és el torn d'Algemesí, que busca llançar a la fama la seua fogasseta.

La fogassa valenciana fa referència, en essència, a un tros de massa. En aquest cas, no es tracta d'una elaboració salada. El dolç típic, elaborat en diverses localitats en èpoques festives, segueix la recepta característica, encara que hi afig el seu toc particular.

Ingredients de la fogasseta

La fogassa d'Algemesí té, com totes, farina, oli i sucre. Però també aiguardent i llavors d'anís. Similar a qualsevol coca fina, la fogasseta requereix uns pessics en la vora de la circumferència de la massa «per a contindre millor la bona capa de sucre que porta damunt», explica la recepta que l'Ajuntament ha compartit a través de la seua nova campanya de promoció, que busca promoure'n el consum i vincular-lo a la simbologia local.

S'han elaborat fullets informatius per a promoure el consum del producte en què, a més dels senzills passos per a elaborar-lo, s'inclou una llista amb els forns de la localitat que el venen, així com un conte d'Enric Lluch, L’invent de les fogassetes, il·lustrat amb dibuixos fets per alumnes de col·legis d'Algemesí.