Així serà l'11-F

La protesta del dissabte 11 de febrer pren forma. Levante-EMV ha tingut accés a les tres pancartes de LibertadVCF que encapçalaran la concentració multitudinària contra Peter Lim des de les huit de la vesprada a l'avinguda de Suècia. La primera serà una rèplica exacta del cartell groc de "Lim go home" que el valencianisme ensenya al món en cada manifestació contra Meriton i en cada minut 19 dels partits a Mestalla. El missatge es mantindrà en anglés per a aconseguir una major dimensió internacional. La segona de les pancartes que LibertadVCF ha enviat a la impremta anirà dirigida a Layhoon Chan. L'associació titlla de "mentidera" la presidenta per les seues promeses incomplides durant el seu mandat. La tercera posarà el focus en les institucions. Amb el lema "Polítics, sense solucions no hi ha vots", LibertadVCF exigeix a tots els partits polítics que totes les seues negociacions amb la propietat tinguen com a únic objectiu "la recuperació del club i l'eixida dels pitjors gestors del nostre club en més de cent anys d'història".

Les pancartes que encapçalen la manifestació contra Peter Lim seran algunes de les imatges més icòniques de l'11-F. Encara que el gran símbol de la protesta serà, de nou, Mestalla buit. Una fotografia que va fer la volta al món el passat 21 de maig després que SUPER publicara en exclusiva els àudios que van suposar el final d'Anil Murthy com a president del València. El valencianisme va eixir al carrer i la imatge de les graderies buides durant el València-Celtic va arribar a tots els racons del planeta. Fins i tot al despatx de Peter Lim a Singapur. Jorge Mendes i Layhoon Chan, llavors encara fora del club, es van encarregar que aquesta foto, que va arribar a tots els mitjans de comunicació del món, arribara també al màxim accionista. Com així va ser. La presidenta va admetre en la Junta General d'Accionistes del passat 12 de desembre que aquella protesta va arribar a Lim i va ser "una cosa que no podem permetre". "Sí, vaig veure les imatges de la protesta i l'estadi buit. És una cosa que no podem permetre. El consell va cridar Anil a Singapur per a rebre una explicació i li va transmetre que això no podia ser", assegurava Layhoon. Nou mesos després, la història es repeteix. I sense Anil.

LibertadVCF va de bo. Així ho demostren les seues pancartes. L'objectiu que s'ha marcat el col·lectiu amb aquesta protesta és establir les bases per a recuperar el València exigint a la propietat que faça públic un quadern de venda del seu paquet accionarial. El valencianisme eixirà al carrer a demanar l'eixida de Lim una setmana després que Layhoon assegurara que no pensen vendre. "Ni hem rebut una oferta creïble ni la busquem. No hi ha intenció de vendre el València. No volem eixir corrent. Per a mi i per a l'amo l'objectiu és continuar treballant. No direm, "d'acord, venem i a una altra cosa", deia. LibertadVCF té clar que els polítics i CaixaBank han de propiciar una eixida pactada.

El valencianisme es mobilitza i les penyes també. Cada vegada són més les penyes que s'han desmarcat del missatge "tebi" de l’Agrupació i han mostrat el seu suport "sense fissures" a l'11F a través d'un comunicat conjunt. Va començar havent-n'hi 15 i anit van arribar fins a les 33.