El Front reclama a les portes de les Corts una llei abolicionista

Mentre que a l'interior la sessió de control avançava entre crítiques per la Llei del només sí és sí, laments pels oblits dels governs de PP i PSOE en l'Estat per la reforma del finançament i la inclusió del dret civil valencià i la defensa de la millora de les dades econòmiques, a la porta, representants del Front Abolicionista van reclamar l'aprovació d'una llei que sancionara els clients de la prostitució.

"Ens concentrem davant de les Corts Valencianes per a exigir que complisquen amb la PNL que els partits del Botànic van aprovar el 7 d'octubre de 2021", assenyala el manifest amb el qual va convocar l'organització feminista. En aquesta, els tres partits d'esquerres van votar a favor de seguir una estratègia abolicionista i per a l'organització aquesta avançaria amb l'aprovació de la doble proposta de modificació legal de la Llei d'espectacles i la de carreteres.

"Exigim que s'incloga en l'ordre del dia la lectura única i s'aproven les modificacions de la Llei d'espectacles i de carreteres proposades per la Conselleria de Justícia, que a última hora i corrent ha presentat el grup parlamentari socialista", reclama el document de l'entitat que posa el seu focus en les formacions d'esquerres. "Deixeu de mirar cap a un altre costat i poseu en marxa les mesures a les quals us vau comprometre", indiquen.

Per a aquesta entitat que aglutina diverses associacions feministes, les dues lleis "són passos necessaris, encara que insuficients". "Fa dècades que les feministes exigim la fi de l'esclavitud sexual de les dones, de la prostitució; dècades analitzant en profunditat, debatent i trobant solucions; solucions que els nostres representants ja coneixen, però que no volen posar en marxa", assenyala el document.

De moment, la norma presentada es troba a l'espera de la seua valoració per la junta de síndiques. La impulsa el PSPV, que podria comptar amb el suport del PP, que es va obrir a donar-li el seu 'sí'. No obstant això, ni Ciutadans ni Vox la votaran. La mirada està posada en Compromís i Unides Podem, que en 2021 van validar la PNL. No obstant això, ambdues formacions s'han mostrat en contra de "l'estratègia punitivista" i el seu vot no està ni molt menys garantit.