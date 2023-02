'La Maria' presentarà el seu primer disc en la seua Oliva natal

La cantant olivera La Maria actuarà al Centre Polivalent de la seua localitat el dia 10 de març per a presentar el seu primer disc L'Assumpció, que eixirà a la llum el dia 24 de febrer.

Així ho anuncia ella mateixa en les seues xarxes socials: "No sé exactament explicar-vos com tinc de plorosos els ulls quan faig aquest post. Portaré al meu poble L'Assumpció en un directe", afegint que "hem d'omplir el Polivalent com mai. Estic creant la millor família del món, a la qual mai podré agrair prou tot el que fan".

Maria Bertomeu Soria, més coneguda com La Maria, és una jove d'Oliva que es va fer molt coneguda a la fi del 2021 per la seua interpretació de cançons de cant valencià. Va començar a través dels seus perfils de xarxes socials, en què oferia els seus temes tocant la guitarra o altres instruments. La seua veu es va fer viral i ha acabat convertint-se, actualment, en un gran exponent d'aquest estil, oferint concerts per tota la Comunitat Valenciana.

Fa pocs dies també va acaparar protagonisme perquè ha sigut triada per la Federació de Falles d'Oliva com a pregonera de les festes. L'acte tindrà lloc dissabte que ve, 17 de febrer. Maria Bertomeu Soria és fallera de la comissió L'Estació. Va ser fallera major infantil en 2009 i va formar part de la Cort d'Honor de la Fallera Major d'Oliva en 2018.

Ha cursat Magisteri d'Educació Infantil i està especialitzada en Pedagogia Terapèutica.

En l'àmbit musical va començar la seua formació als 6 anys amb el saxòfon i ha format part de l'Associació Artisticomusical d'Oliva. Més tard va accedir al Conservatori Professional de Música de Catarroja per a l'especialitat de cant valencià.