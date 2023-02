La mascareta es queda en el transport públic malgrat deixar de ser obligatòria

Les mascaretes han arribat per a quedar-se. No sabem per quant de temps, si serà per sempre o no, però la mascareta continua present en el paisatge urbà malgrat que, des d'ahir, ja no és obligatori portar-la en els transports públics, ni tampoc en les òptiques, les ortopèdies, les logopèdies i els centres d'audiòfons. Una nova consciència col·lectiva ha sorgit després dels pitjors anys de la covid. «És una qüestió de sentit comú. Ja no sols es tracta d'evitar la covid. Per què he d'agafar un constipat o una grip si em puc protegir en llocs on hi ha molta gent?», resumia ahir Nieves, una empleada de neteja de l'estació de metro d'Angel Guimerà, de València.

La reflexió de Nieves és la mateixa de tots aquells testimoniatges consultats ahir per Levante-EMV en diferents estacions de metro i parades d'autobús del cap i casal, on la mascareta tenia la mateixa presència que en dies anteriors, segurament també per desconeixement de la nova norma en alguns casos. Quasi la meitat dels passatgers d'un autobús de l'EMT amb parada al carrer Colón portaven la mascareta. En les estacions de metro de Xàtiva i Angel Guimerà, almenys una de cada tres persones feia ús de la mascareta. «Jo, on hi haja moltes persones, la continuaré portant. Hi ha molts que tenen grip», explicava Mercedes abans de pujar al comboi en direcció a Bétera.

Jo la porte per responsabilitat. En el metro la portem molta gent, però és normal amb tanta infecció respiratòria que hi ha

«Jo la porte per responsabilitat. En el metro la portem molta gent, però és normal amb tanta infecció respiratòria que hi ha. Segurament a l'estiu no la portaré, però ara és una bona manera de protegir-se. En el metro no es pot mantindre moltes vegades la distància de seguretat i s'acumulen els virus. La pregunta és per què no féiem això abans que arribara la covid, com ja feien els japonesos. I els preníem per bojos», apunta Olga, una universitària de Godella. Un home més major, Hipólito, utilitza el mateix discurs mentre baixa precipitat a l'andana on para el tren que va a Rafelbunyol: «No vull constipar-me. M'és igual que siga covid o un catarro, la qüestió és que em puc protegir».

Pau, Leonor i Carlos no utilitzen mascareta, com més de la meitat de les persones que esperen el metro. Però entenen que per a molts és el correcte. «Què cadascú faça el que vulga, ara que es pot! Jo entenc qui vulga portar-la, però jo considere que cal immunitzar-se del tot. Entenc que la porten les persones més majors o gent amb alguna malaltia», explica un d'ells.

Sofia és una altra xica que no porta mascareta en el metro. «La portava per portar-la, perquè és obligatori, però quan podia me la llevava. Jo crec que aquesta normativa arriba tard, perquè fa ja temps que la covid s'ha normalitzat com una malaltia respiratòria més i entre les vacunes i els anys que hem estat amb el virus, ja no és un perill com ho era abans. Fa poc vaig estar a Londres i allí fa temps que no la usava ningú en el metro, i tampoc a Madrid o Barcelona», explica.

La incidència total d'infeccions respiratòries de la C. Valenciana torna a pujar fins als 1.348 casos per 100.000 habitants

Les xifres avalen els que continuen fidels a la mascareta. L'onada de fred ha donat força a la grip i a la covid. La incidència total d'infeccions respiratòries de la C. Valenciana torna a pujar fins als 1.348 casos per 100.000 habitants. Com totes les setmanes, les dades d'ací estan molt per damunt de la mitjana nacional, fins i tot la doblen.

Les òptiques ho agraeixen

L'Òptica Ballester de la plaça de l'Encarnació agraïa ahir la retirada de la mascareta, encara que la seua responsable, Amparo, no creu que arribe tard. «Hauria sigut filar massa prim, però en el gabinet crec que sí que era necessària i no en l'atenció al client en la part estètica, com provar-se la muntura. Ací era un impediment. Però, en general, entenc que estiguera en vigor l'obligació de portar-la», explica Amparo.

Des d'ahir, la mascareta només és obligatòria en centres i serveis sanitaris i en les oficines de farmàcia.