El pont de les Flors haurà de ser reparat d'urgència a causa de l'incendi

Un informe tècnic dels serveis municipals de l'Ajuntament de València ha determinat que l'incendi que es va produir davall de Pont de les Flors el passat 3 de desembre ha ocasionat danys en l'estructura que suposen "un greu perill per a la durabilitat i seguretat de la infraestructura, sent necessari fer les actuacions proposades com més prompte millor". Tant és així que les obres seran declarades d'emergència i podrien començar, amb el tancament previ del pont al trànsit, el pròxim 27 de febrer, és a dir, d'ací a dues setmanes.

L'incendi es va produir el 3 de desembre quan es van cremar els palets que s'havien deixat davall del pont després de la renovació de les plantes que l'adornen. Les primeres inspeccions ja van detectar una forta afecció a les estructures de ferro de la infraestructura, alguna de les quals va quedar deformada. No obstant això, no s'hi va apreciar perill per a la seguretat del pont, per la qual cosa només es va tallar al trànsit el carril central d'aquest, en el qual s'havia produït un lleuger desnivell en el tauler. Actuacions immediates Hui dia, la seguretat del trànsit continua estant garantida, però els informes detallats que s'han fet a posteriori han detectat problemes importants que obliguen a actuar amb urgència, canviant alguns elements del pont i reforçant els seients d'algunes estructures, la qual cosa obligarà a posar un asfalt nou i fer també voreres noves, a més de revisar tot l'entorn. Aquests treballs d'urgència seran adjudicats presumiblement per 768.541 euros i podrien començar el 27 de setembre, encara que aquesta data és orientativa i no està tancada.