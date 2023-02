Tello replica a Cano amb cinc carrers per a cinc dones

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha anunciat que en la pròxima Comissió de Cultura s'aprovarà la retolació de cinc carrers de Malilla, Sant Llorenç i Tres Forques amb els noms de cinc dones: Florence Nightingale, Antonia Gómez de Orga, Rosalind Franklin, Amalia Fenollosa Peris i Lucia Sánchez Saornil. Aquests carrers s'afigen als altres 44 als quals l'Ajuntament ha canviat la denominació des de 2016 per a posar en valor l'aportació i la presència femenina en la societat.

L'anunci de Glòria Tello es produeix després que el regidor socialista de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, anunciara durant la celebració del 153é aniversari de la Policia Local la seua proposta per a retolar o canviar tres carrers amb nom d'homes vinculats a la memòria històrica. A l'anunci ja confirmat de posar un carrer al capità de la Guàrdia Municipal de València Gonzalo Tejero Langarita, afusellat en 1936, Cano hi va afegir la seua proposta per a donar un carrer millor a l'expresident de la República Manuel Azaña i retirar el carrer que en l'actualitat té dedicat el General Elio per a substituir-lo pel nom de Nicolás María Garelly i Battifora, jurista valencià que va col·laborar en l'elaboració de la Constitució de 1812.

Les de Glòria Tello i Aarón Cano són les posicions que venen defensant en l'actualitat Compromís i el Partit Socialista quant a les prioritats per a la llista de carrers de València. Els primers s'inclinen pels noms de dona, i els segons per la recuperació de la memòria històrica, sense menysprear cap dels dos l'altra opció, sinó simplement prioritzant-la. I a la primera proposta de Cano ha seguit (potser la proposta ja estava registrada abans) l'anunci de Tello.

Diferents estratègies

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals ha explicat que “en aquestes dues legislatures del govern de Joan Ribó, hi ha tres línies estratègiques que hem volgut seguir a l'hora de posar noms als carrers”. D'una banda, la retirada d'aquells vinculats al franquisme, “una anomalia democràtica que incomplia la Llei de la memòria històrica, que feia ja anys que s'havia aprovat, però que l'anterior govern del Partit Popular no havia volgut aplicar”. En segon lloc, s'ha apostat per l'escolta ciutadana, “perquè hem volgut fer partícips els veïns i les veïnes, les associacions i les entitats més representatives”. Així mateix, s'ha tractat de feminitzar la denominació de l'espai públic. “D'aquesta manera i progressivament ―ha manifestat la regidora―, es pretén visibilitzar dones rellevants per les seues contribucions en diferents àmbits, s'incrementa l'escàs percentatge d'espais de la ciutat amb noms de dones il·lustres i es compensa gradualment aquesta evident desigualtat i discriminació”.

Noms de dona

En cada placa s'assenyala la professió o la rellevància del seu protagonista. Així, la del carrer Sector Font Sant Lluís E (Malilla) estarà dedicada a la pionera de la infermeria professional moderna, Florence Nightingale; el carrer Santa Genoveva Torres 21 (Sant Llorenç) passarà a dir-se Antonia Gómez de Orga, que va ser propietària d'una de les impremtes més famoses de València en el segle XVIII; el carrer Riu Eresma 14 (Malilla) serà de Rosalind Franklin, la científica que va ajudar a entendre l'ADN; el camí d'Almenar 16 (Malilla) recordarà Amalia Fenollosa Peris, poeta i escriptora espanyola del segle XIX, adscrita al Romanticisme, i designada sòcia de mèrit del Liceu de València en 1943, mentre que la plaça Llombai 13 (Tres Forques) es rebatejarà com la de Lucia Sánchez Saornil, poeta i activista anarcofeminista, que es va traslladar a València en 1948, on va passar la resta de la seua vida.

En total, València comptarà amb 49 vies amb noms de dones en set anys. Amb l'acord de la pròxima Comissió de Cultura, s'haurà completat la llista elaborada des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que recollia les propostes fetes per les associacions que formen part del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, la Comissió Municipal Interàrees i dues professores especialitzades de la Universitat de València.