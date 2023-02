Així serà l'Any Sorolla

El gener de 2022 aquest diari ja informava de les converses entre el Ministeri de Cultura, la Generalitat i la família de Joaquim Sorolla per a declarar 2023 com a Any Sorolla. Un any i un mes després, després d'algun degoteig d'activitats -avançades per Levante-EMV-, ahir, per fi, es va fer públic el programa complet d'activitats per a commemorar el centenari del mestre de la llum. El gruix d'activitats fetes públiques al Museu Sorolla de Madrid en l'acte de constitució de la Comissió de l'Any Sorolla es concentra en una trentena d'exposicions en diferents punts d'Espanya, els EUA, Dinamarca, Cuba i Itàlia. A l'acte va acudir el ministre de Cultura, Miquel Iceta, i el secretari autonòmic de Cultura de la Generalitat Valenciana, Ximo López, entre altres.

València, entregada al pintor València, la ciutat natal del pintor, congregarà un gran nombre d'exposicions en diferents seus. El Museu de Belles Arts acollirà, després del seu pas pel Museu Sorolla, la mostra "Sorolla. Orígens" i presentarà, posteriorment, la col·lecció d'obres de Sorolla de la Col·lecció Masaveu, ambdues avançades ja per aquest diari. Per la seua banda, la Diputació de València homenatjarà el pintor amb "Sorolla a Roma. L'artista i la pensió de la Diputació de València (1884-1889)" al Palau de la Batlia. Per la seua banda, la Fundació Bancaixa inaugurarà "Sorolla en negre" i "diverses institucions locals posaran el focus en els vincles de Sorolla amb València, com el Museu de la Ciutat i la Casa Museu Benlliure", van avançar des del Ministeri de Cultura. Sorolla fora de la seua terra El Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, coordinadors de l'Any Sorolla, protagonitzen també bona part de la programació. D'això dona compte la recent inauguració de dues exposicions: "Sorolla. Orígens" i "Sorolla ha mort! Visca Sorolla!". A l'abril arribarà "Joaquim Sorolla davant de la mar, per Manuel Vicent", amb un comissariat literari en què conviurà la pintura de Sorolla amb la literatura de Vicent. L'escriptor -definit com el Sorolla de les lletres espanyoles- fa una selecció de l'obra continguda en els fons del Museu Sorolla i traça un relat literari entorn del pintor i la seua actitud estètica i moral davant de la mar. Més enllà de la seua seu madrilenya, els fons del Museu Sorolla viatjarà als seus llocs de producció al natural a través del projecte expositiu "Sorolla. Viatjar per a pintar". Ja hi ha sis seus confirmades: Sant Sebastià, Toledo, Valladolid, Sevilla, la Corunya o Mallorca. Madrid acollirà també a partir del 17 de febrer al Palau Reial la mostra "Sorolla a través de la llum", que combina obres originals amb sales de realitat virtual. Posteriorment, arribarà a València en el segon semestre de l'any. A més, se sumen al Centenari Sorolla altres institucions com el Museu del Prado, el Museu de Belles Arts d'Alacant, el Palau Martorell de Barcelona, la Fundació Caja Círculo de Burgos o el Museu de Belles Arts d'Astúries. El pintor més internacional Sorolla és el pintor valencià més internacional. Per això, s'inauguraran exposicions a la Gliptoteca de Copenhaguen (Dinamarca), a la Reial Acadèmia d'Espanya de Roma (Itàlia), al Museu Nacional de Belles Arts de Cuba, al Meadows Museum de Dallas (EUA) i a The National Arts Club de Nova York (EUA) en col·laboració amb la Hispanic Society. La programació es completa, entre altres, amb un pla de publicacions format per més d'una desena de títols com un catàleg raonat, l'epistolari inèdit amb la seua esposa o el manuscrit del crític Josep Manaut de 1923. A més, es duran a terme diferents trobades científiques, congressos i ponències.