Plagues agrícoles: Alzira cria 75.000 larves en el seu insectari per a la lluita biològica contra el cotonet

L’Ajuntament d’Alzira ha iniciat la cria de 75.000 larves de Cryptolaemus montrouzieri en l’insectari municipal del mercat de proveïments. Es tracta del depredador natural contra la plaga del cotonet.

D’aquesta manera, durant el pròxim mes d’abril s’obrirà el termini d’inscripció per als agricultors interessats que vulguen beneficiar-se del repartiment gratuït de Cryptolaemus per a fer front a la plaga del cotonet. S’hi podran inscriure les persones físiques o empreses propietàries de parcel·les agrícoles de caquis o cítrics en explotació situades en el terme municipal d’Alzira. A més, segons ha explicat el consistori, “es prioritzarà la màxima vida útil d’aquest insecte depredador en el camp, per això tindran preferència les explotacions agrícoles amb certificat ecològic, seguides de la producció integrada i, finalment, les explotacions convencionals”. El repartiment d’insectes es farà progressivament, segons es vaja generant la producció, entre els mesos de maig i agost, i es respectarà l’ordre de prioritat dels criteris indicats.

Alzira compta amb cinc càmeres de cria de Cryptolaemus on es controlen els paràmetres de temperatura ambiental, humitat relativa, renovació de l’aire i condicions de la il·luminació, i aquestes produeixen depredadors de manera seqüencial per a tindre una producció continua durant els mesos d’estiu, que és quan apareixen els problemes derivats de la plaga del cotonet en els cultius de cítrics i caqui.

Quatre fases

L’insectari municipal forma part de la xarxa col·laboradora d’insectaris de la Generalitat Valenciana, que produeix Cryptolaemus sota uns processos i protocols estandarditzats que garanteixen una eficàcia mínima en els resultats de la lluita biològica contra el cotonet en l’àmbit territorial.

El procés de cria de Cryptolaemus, dins de cada càmera, dura aproximadament 3 mesos i consta de 4 fases molt diferenciades que són: la plantació i germinació de les creïlles (planta de suport), la infecció i proliferació controlada de la plaga de cotonet en els brots de les creïlles, la introducció i reproducció de Cryptolaemus i, finalment, la fase de captura dels Cryptolaemus criats per a ser repartits i alliberats pels agricultors en les seues explotacions.