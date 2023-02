El foc de Bejís va obligar a reubicar el lloc de comandament i va reduir la seua capacitat de resposta, segons la Guàrdia Civil

L’“inusual desenvolupament i evolució de l’incendi” de Bejís “fora de tota capacitat d’extinció” va obligar a reubicar el post de comandament avançat (PCA) de Bejís a Jérica durant la vesprada del 16 d’agost. Just quan es va empitjorar l’incendi, que va passar d’avançar a 44 hectàrees per hora a 951 hectàrees per hora.

Un canvi d’ubicació que, segons el parer de la Guàrdia Civil, va afectar la capacitat de resposta del lloc de comandament avançat. “Indubtablement, el PCA, durant el temps emprat en el desmuntatge, trasllat i posterior muntatge en la nova ubicació, no va poder funcionar al cent per cent de les seues possibilitats, malgrat que el director d’aquest romanguera en tot moment en comunicació amb la resta d’unitats que intervenien en l’emergència”, assenyalen els agents autors de l’informe.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Borriana arriba a aquesta conclusió en l’atestat per al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Segorbe, que investiga les lesions als passatgers del tren València-Saragossa que es va endinsar en l’incendi la vesprada del 16 d’agost.

L’incendi el va detectar el Centre de Coordinació d’Emergències a les 15.55 hores del 15 d’agost. El post de comandament avançat es va constituir a les 18.21 hores en la piscina de Bejís. A partir de les 14.40 hores del 16 d’agost “es produeix una evolució explosiva de l’incendi”, que va portar el director del post de comandament a decidir l’evacuació de la població de Bejís (s’inicia a les 14.51 hores) i de Torás (15.48 hores).

També es va decidir el trasllat del post de comandament, “ja que el lloc on es trobava no era apropiat, atesa l’evolució del foc”. El PCA de Bejís queda desmuntat a les 16.30 hores i “el comboi amb els diferents vehicles que integren el PCA” arriba a Jérica “vora les 17.30 hores”. A les 18 hores decideix evacuar la població de Teresa.

Telefonades a l’112 prèvies a l’incident del tren

En aquest mateix espai de temps el foc avança i s’aproxima de manera perillosa a la via ferroviària Sagunt-Terol i a l’autovia mudèjar A-23. Quatre telefonades a l’112 alerten de la proximitat del foc a les dues infraestructures que no alcen cap alerta fins que és massa tard. El primer advertiment va ser la d’una agent de prevenció d’incendis forestals, situada la vesprada del 16 d’agost en Altos del Ragudo, amb la missió de “comunicar a la central de prevenció d’incendis les novetats de l’incendi”. Passades les 16 hores, va detectar el foc “en la partida de Monleón”, a un quilòmetre de les vies. Va fer diverses fotografies i les va enviar a la Central de Prevenció d’Incendis Forestals, encara que explícitament no va comunicar la proximitat del foc sobre les vies del ferrocarril. Aquesta agent va detectar a les 18.08 hores com el tren es va endinsar en la zona de l’incendi.

A les 16.33 hores, un conductor que circulava per la A-23 en direcció a Terol va alertar que “en algun punt entre Barracas i Viver el foc es troba aproximadament a 1 km d’aquesta via en línia recta”. L’alcalde de Barracas també va alertar a l’112, a les 17.30 hores, que l’incendi arriba al seu terme municipal i informa que “es veu fum i flames on confronten els termes de Torás, Bejís i Barracas”. A les 18.04 una persona que viatjava al tren telefona a l’112, però “el seu missatge no es rep amb claredat i queda en espera fins a les 18.18 h”. A les 18.08 és quan Adif adverteix a l’112 del “foc al costat de les vies”.