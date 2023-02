Benaguasil rep el premi al bon govern de l’FVMP per la gestió de projectes europeus

L’Ajuntament de Benaguasil ha sigut guardonat amb un dels Premis al Bon Govern Municipal amb els quals la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) reconeix les bones pràctiques municipals i que tenen com a objectiu promoure la qualitat de les polítiques públiques a escala local. Així, l’FVMP premia Benaguasil, en la categoria de transparència i foment de la participació, per la bona gestió dels projectes europeus i, concretament, per la implicació de la joventut en el projecte Bridge 2030.

El regidor de Projectes Europeus, Stephane Soriano, ha agraït el premi rebut, que “és un reconeixement al treball constant que ha desenvolupat l’Ajuntament de Benaguasil en matèria de projectes europeus i que ens ha situat com a referent de bones pràctiques per la gestió desenvolupada per a captar fons europeus i que Benaguasil continue creixent i millorant”. A la sisena convocatòria dels premis que reconeixen les bones pràctiques municipals i promouen la qualitat de les polítiques públiques en l’àmbit local han concorregut 43 projectes presentats per part de fins a 30 localitats de la Comunitat Valenciana, en què han sigut guardonats, al costat de Benaguasil, també Sagunt, Almedíjar, Silla, Castelló de Rugat, Villores, Alcoi, Cullera i Vallanca.