L’Ajuntament desbloqueja el pla urbanístic dels solars i palaus ruïnosos de la plaça de Bruges

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València aprovarà aquesta setmana la concessió d’ocupació a l’empresa Lova Tres del subsol públic per a la construcció d’un aparcament privat al carrer Exarchs, al costat de la plaça de Bruges i l’església de Sant Joan. Es tracta d’un dels tràmits necessaris per a desbloquejar el pla urbanístic dels solars situats entre els carrers Exarchs, Valeriola, Botelles i Carda, on l’esmentada mercantil projecta un complex hoteler i d’apartaments turístics, una operació urbanística vinculada a més a la rehabilitació i reedificació dels Palaus dels Exarchs, catalogats com a bé de rellevància local i, no obstant això, en estat ruïnós.

El PAI del Palau dels Exarchs és una de les unitats d’execució bloquejades de Ciutat Vella. El degradat entorn dels solars i els palaus, que han hagut de ser apuntalats per a evitar el col·lapse, crida l’atenció, no per a bé, en la renovada plaça de Bruges i el Mercat Central. Lova Tres, propietat de l’empresari valencià Julián López, va iniciar els tràmits del pla urbanístic de l’entorn del Palau d’Exarchs (UE4 del pla especial de protecció de Velluters) fa més de 15 anys. En concret, el març de 2005 l’empresa va sol·licitar l’inici del procediment per a la programació d’aquesta cèntrica unitat d’execució la degradació de la qual enlletgeix el “triangle d’or monumental” de València. En 2010 es va aprovar el PAI, però el conveni urbanístic no es va signar fins a 2013. El projecte de reparcel·lació es va aprovar el setembre de 2016 i des de llavors els promotors esperen la concessió de la llicència de la Regidoria d’Activitats. El projecte ha sigut rebutjat pels veïns de l’entorn que, adverteixen, trencarà la trama històrica i agreujarà la gentrificació de Ciutat Vella. Després d’anys de tramitació en què el que més s’ha agreujat és la deterioració dels palaus, un dels quals alberga una valuosa cuina de taulell valencià barroca, la Junta de Govern aprova ara la concessió del subsol per a la construcció de l’aparcament subterrani. Un aparcament al qual també va posar objeccions la Regidoria de Mobilitat amb Giuseppe Grezzi al capdavant i el mateix alcalde, Joan Ribó, que ho van considerar injustificat donada l’existència d’aparcaments públics (el nou del Mercat i el de Parcent) en un entorn on, a més, no es vol facilitar l’entrada del cotxe privat. La concessió d’ocupació del subsol de l’aparcament de dues plantes va ser sol·licitada el setembre de 2013 i ha tardat una dècada a rebre el vistiplau. La Junta de Govern atorga ara la concessió i requereix la promotora hotelera perquè aporte el projecte constructiu de l’aparcament, que, recorda l’Ajuntament, ha de comptar amb autorització arqueològica i historicopatrimonial en estar en un entorn de màxima protecció del bé d’interés cultural (BIC) del Sant Joan. L’aparcament projectat sota els palaus i els solars annexos inclou 78 places d’aparcament per a cotxes i 54 places de bicicleta. El pressupost per a la construcció de l’aparcament és d’un milió d’euros i el concessionari pagarà un cànon anual a l’Ajuntament de 28.000 euros.euros.