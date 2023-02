La Policia investiga la mort de l’home de Gandia que va demanar ajuda quan el seu pis cremava

El Grup de Criminalística de la Policia Nacional està investigant la mort d’un home ocorreguda en el matí d’ahir a Gandia quan el pis que ocupava va patir un incendi.

El succés va tindre lloc poc després de les 11 del matí en el quart pis d’una finca situada en el número 67 del carrer de Benicanena, en el sector Beniopa-Passeig. Segons han relatat els veïns a la Policia, l’home, de 60 anys, va demanar auxili en adonar-se que el pis estava cremant i, seguidament, es van sentir colps que van causar la sorpresa dels habitants d’altres habitatges mentre eixien alarmats.

Diversos d’aquests van advertir als serveis d’emergència i fins al lloc es van personar efectius dels bombers dels parcs de Gandia i Oliva, així com una ambulància del SAMU i un equip mèdic que va atendre dues persones, un home de 46 anys afectat per inhalació de fum, i una dona de 41 anys, que va patir una crisi d’ansietat. Cap dels dos va requerir ser traslladat a un centre sanitari i van ser donats d’alta in situ, segons informa Emergències de la Generalitat.

Quan els bombers van entrar al pis sinistrat, situat en la quarta planta de l’edifici, amb finestres i balcó al carrer de Benicanena, es van trobar amb el cadàver de la víctima, que va romandre en el lloc mentre es feien les tasques d’extinció. Per precaució, alguns habitatges van ser evacuats fins que es va poder ventilar l’edifici i s’hi va descartar risc per la presència de gasos tòxics.

Per què no va poder eixir

La Policia Nacional, que s’ha fet càrrec de la investigació, va procedir a l’alçament del cadàver a primera hora de la vesprada, una acció que es va produir en presència de la jutgessa de guàrdia i mentre l’equip de c arribat des de València analitzava l’escenari per a determinar les causes exactes de la mort.

Entre els aspectes que hauran d’aclarir-se figura per què la víctima no va poder eixir per propi peu de l’habitatge malgrat que es trobava conscient i demanara ajuda, així com els colps que alguns veïns van sentir mentre eixien al carrer.