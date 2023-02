Puig anuncia un recurs contra la retallada del transvasament

La Generalitat recorrerà la retallada del transvasament Tajo-Segura. El president Ximo Puig ha anunciat aquest divendres que els serveis jurídics del Botànic estan estudiant el decret definitiu després de publicar-se en el BOE i ha confirmat que el Consell al·legarà contra els punts del text que es consideren perjudicials per als interessos valencians.

“Estem assistits per la raó i totes les qüestions que siguen lesives per als interessos dels regants de la Comunitat Valenciana, i en aquest cas concret d’Alacant, seran recorregudes per part de la Generalitat”, ha assegurat en una entrevista en la Cadena Ser en la qual ha titllat de “discrecional” i “arbitrari” la retallada que planteja el decret.

Puig ja va anunciar en les Corts fa dues setmanes la intenció del Govern de continuar donant la batalla legal pel transvasament davant de la negativa del Ministeri de Transició Ecològica a incloure en la norma definitiva una clàusula que havia sigut negociada prèviament entre la Moncloa i el Consell i que obria la porta a evitar una retallada de l’aigua transferida si l’estat mediambiental del Tajo evolucionara favorablement d’ací a 2026.

El procés negociador del decret va ser molt turbulent i va derivar en un xoc obert entre el ministeri de Teresa Ribera i l’executiu valencià, que assegura que aquest mecanisme corrector, inclòs a través d’una disposició addicional, va ser eliminat de manera unilateral pel Govern i sense previ avís al Consell.

Segons ha pogut saber aquest diari, la Generalitat preveu aprovar el recurs en el Ple del Consell de la setmana que ve, divendres 17 de febrer, en un conclave que tindrà lloc a Orihuela.

La vicepresidenta i portaveu del Botànic, Aitana Mas, ha confirmat pocs minuts després aquesta circumstància en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, en la qual ha informat que l’Advocacia està acarant el text final i “perfilant” la redacció del recurs, que ja ha sigut signat per la consellera Isaura Navarro i serà validat en set dies.

Evitar guerres de l’aigua

Malgrat confirmar que el pols continuarà en els tribunals, el president s’ha mostrat conciliador amb el Ministeri després d’unes setmanes en què la relació s’ha tibat molt i ha admés que hi ha aspectes en els quals coincideixen (inversions i comissió de seguiment).

Així, ha assegurat que les parts mantenen una relació de “lleialtat i respecte” i ha elogiat el paper de Ribera “en relació amb l’energia”. Igualment, ha insistit en no “embarrar” el debat de l’aigua. “La cridòria i l’apropiació indeguda de la bandera de l’aigua i aquest sentiment territorial identitari relacionat amb l’aigua al final produeix fang, però no aigua efectiva per als ciutadans”, ha explicat.

Segons Puig, “els ciutadans de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia” necessiten “aigua per sempre” i ha considerat que, amb usos eficients de la dessalinització, reutilització, modernització de regs, eficiència, un control millor de les aigües subterrànies i el transvasament es pot “garantir que l’horta d’Europa mantinga la vitalitat que té”.