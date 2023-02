La nova Sareb pública ultima el seu primer pla estratègic per a impulsar l’habitatge social

La Sareb, la societat que va rebre els actius immobiliaris tòxics de les entitats financeres rescatades entre 2008 i 2012, ultima en aquests dies el primer pla estratègic des que va passar a estar controlada per l’Estat el març de l’any passat. A més dels objectius financers, el projecte inclou un nou impuls de la seua estratègia d’habitatge social, en línia amb el principi de sostenibilitat social que una llei aprovada pel Govern el gener de 2022 va introduir entre els objectius de la companyia. La presentació del pla tindrà lloc en les pròximes setmanes, en principi, a la fi de març, la qual cosa coincidirà amb la publicació dels resultats anuals de l’empresa, segons confirmen diverses fonts a aquest diari.

La nova estratègia d’habitatge social de la signatura té tres grans àrees. D’una banda, s’està treballant a identificar un grup substancial d’habitatges i sòls que puguen ser venuts a les comunitats autònomes per a fins socials. El parc d’immobles que la companyia ofereix cedir a autonomies i ajuntaments ha pujat des de les 4.000 inicials de 2013 fins a les 15.000 ampliables en altres 5.000 de 2021. El problema és que les cessions han sigut molt inferiors a les inicialment previstes, malgrat que la Sareb assumeix la meitat de la despesa per a fer-los habitables: a penes 3.386 fins a juny.

Els convenis de cessió, així, no han funcionat bé per les dificultats de les administracions locals més xicotetes per a gestionar els actius i per la falta d’habitatges en localitats on se li sol·licitaven. Per a tractar de solucionar-ho, i a més contribuir al seu objectiu principal de vendre els actius i reduir el cost per al contribuent, la Sareb vol impulsar les vendes a les comunitats autònomes, que des del seu naixement a penes ronden les 400. L’empresa està negociant amb diverses autonomies en paral·lel i espera que les operacions es vagen materialitzant en el futur.

Així, està treballant a identificar quines administracions estarien interessades a adquirir habitatges i si la localització dels seus immobles s’adequa a les seues necessitats, així com a comprovar l’estat d’habitabilitat dels pisos i les necessitats de reforma. Precisament, fa un mes va anunciar un concurs públic amb un valor estimat de 175 milions d’euros per a contractar una empresa que s’ocupe del “servei integral de manteniment” dels seus actius immobiliaris durant dos anys, ampliables fins a cinc.

Cessió de sòls

L’altre gran projecte és la cessió de sòls de la seua propietat perquè promotors privats construïsquen i gestionen habitatges de lloguer social (en principi, entre 10.000 i 15.000) durant un termini “igual o superior a 50 anys”. Per a convocar el concurs de licitació pública necessari, la Sareb ha fitxat la consultora Pwc per 386.937 euros, que li està assessorant en l’anàlisi de la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica del projecte. La primera fase, la d’anàlisi i valoració dels sòls i com fer la licitació, es culminarà en unes setmanes, i després n’hi haurà una segona de quatre mesos per a dur a terme el concurs.

Es tracta d’un model similar al que han posat en marxa administracions com l’Ajuntament de Barcelona, l’àrea metropolitana de Barcelona o la Comunitat de Madrid. El risc de construcció, finançament i explotació dels habitatges l’assumirà íntegrament el promotor i, finalitzada la cessió del sòl, els actius revertiran al seu propietari. En principi, no hauria de ser la Sareb, ja que la llei estableix que haurà de desaparéixer el novembre de 2027. El Govern i el FROB, amb tot, han deixat en alguna ocasió oberta la porta a estendre aquest termini, si bé fonts d’aquest asseguren no tindre-ho ara sobre la taula.

El tercer pilar del pla de la Sareb és la gestió social dels habitatges habitats que no ha cedit. La companyia tenia 1.243 habitatges amb lloguer social al tancament de juny (famílies que ocupen immobles de la seua propietat provinents en la seua majoria d’antics promotors, amb contractes previs al traspàs dels actius a la Sareb). A més, va crear l’any passat una direcció especial que està desplegant un nou sistema d’acompanyament social i laboral que preveu estendre a prop de 9.800 famílies que ja habiten en habitatges de la seua propietat, pràcticament la totalitat dels seus inquilins (a juny, 1.297 ja estaven en procés).

D’una banda, els ofereix una renda assequible ajustada al 30 % dels seus ingressos. Però, a més, ha fitxat —durant tres anys, renovables per altres dos—les companyies especialitzades Servihabitat, Sogemedi i Gesocin, que s’encarreguen de gestionar l’habitabilitat dels immobles i a ajudar aquestes famílies a eixir de la situació de vulnerabilitat.

Control públic

Encara que s’han accelerat aquests dies, els treballs per a dissenyar aquest impuls a l’habitatge social de la Sareb venen des de lluny. Els ministeris d’Economia (com a responsable de la companyia a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, FROB) i de Transports (encarregat de la política estatal d’habitatge) fa entorn d’un any que el preparen. L’arrel de tot està en la decisió d’Eurostat d’obligar Espanya el març de 2021 a incloure l’empresa dins del sector públic a efectes comptables, la qual cosa va elevar el deute en més de 34.000 milions i el dèficit en prop de 10.000 milions.

L’oficina estadística comunitària va actuar així a causa, principalment, del fet que les pèrdues multimilionàries que va acumular la Sareb des de la seua creació en 2012 fins al tancament de 2020 (5.075 milions) van volatilitzar els recursos propis (4.800 milions de capital i deute subordinat que li van aportar l’Estat i accionistes privats, principalment bancs). Davant d’aquesta situació, el Govern va aprovar un canvi legal que li va permetre el març de l’any passat adquirir a un preu simbòlic un 4,24 % addicional del capital social de l’empresa per a elevar la seua participació al 50,14 %. Això li va permetre prendre el control d’aquesta, una vegada assumit que l’Estat haurà de pagar el deute pendent de la Sareb en cas que no puga fer-ho la companyia.