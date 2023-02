València convoca els Premis al Mèrit Esportiu

La Junta de Govern aprovarà hui les bases de la convocatòria per als Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València de l’any 2022 que, com a principal novetat, incorporen un guardó per a l’entrenador tècnic més destacat i l’entrenadora tècnica més destacada. Les categories són, pel que fa a esport de competició oficial i alt nivell: l’esportista més destacat, l’esportista més destacada, l’esportista amb discapacitat més destacat, l’esportista amb discapacitat més destacada, l’equip o club esportiu més destacat, el fet esportiu o millor resultat a escala internacional, i la trajectòria esportiva més destacada. Com a gran novetat, enguany s’ha inclòs en aquesta categoria el premi a l’entrenador tècnic més destacat i a l’entrenadora tècnica més destacada. També hi ha guardons per a esport escolar i esport popular.