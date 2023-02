Compromís tanca la crisi a Alacant però obri un front amb els “històrics”

El procés de primàries que ha conclòs aquest cap de setmana en Compromís obri una nova etapa en la formació taronja, en la qual es dissipa la crisi interna oberta a Alacant. Així ho certifica el triomf de la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, encara que per un estret marge sobre el seu més directe competidor, Gerard Fullana, portaveu a la Diputació provincial, si bé segueix en l’aire el futur d’alguns dirigents històrics d’aquesta coalició política.

El president de les Corts, Enric Morera, ha quedat en l’11é lloc en la candidatura de Compromís per València, la qual cosa fa molt poc probable que repetisca com a diputat en l’assemblea autonòmica. Ahir va optar pel silenci i no va voler valorar els resultats de les primàries “en espera de pròximes reunions del partit”, asseguren fonts de l’entorn de l’exdirigent del Bloc (en l’actualitat, Més).

En aquesta llista de desplaçats figura Francesc Gamero, secretari autonòmic d’Hisenda i Model Econòmic, arraconat fins al 18é lloc i, per tant, sense possibilitats d’aconseguir una butaca a les Corts després de les eleccions del pròxim 28M.

Tampoc li han anat del tot bé les coses a la consellera d’Agricultura, Isaura Navarro, perquè ocuparà el seté lloc en la papereta de Compromís per València, amb la qual cosa una reculada de la formació política també la deixaria en situació crítica per a entrar en la cambra legislativa, en la qual Baldoví aspira a ser elegit president de la Generalitat.

Un altre colp dur en aquest procés de primàries és el que ha rebut Natxo Bellido a Alacant. Ha quedat en sisena posició i, per tant, l’actual portaveu a l’Ajuntament d’Alacant i candidat a l’alcaldia en els comicis de 2015 i 2019 ho tindrà complicat per a ocupar un escó a les Corts. A més, el portaveu d’Iniciativa per Alacant, Rafa Mas, serà el candidat de Compromís a l’alcaldia en les eleccions municipals també del 28 de maig, en una llista en la qual ja no estarà l’actual portaveu.

Qui ha vist reforçada la seua quota de poder en l’aparell del partit que encapçala en la seua part orgànica Àgueda Micó és l’exconseller d’Educació Vicent Marzà, cap de llista en la llista de Compromís per Castelló, que estarà envoltat de dues persones de la seua confiança. En els primers llocs l’acompanyen Verònica Ruiz, regidora de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, i Mònica Álvaro, síndica adjunta a les Corts.