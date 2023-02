El cost del lloguer bat rècords al gener en vint municipis valencians

El cost del lloguer ha batut rècords al gener en vint municipis valencians (incloses les tres capitals). En el cas de València, llogar un habitatge costa el doble que fa huit anys, després d’haver pujat un 21,2 % en l’últim any. L’oferta de pisos de lloguer s’ha desplomat (a la capital del Túria a penes en queden poc més de 1.500) i les immobiliàries confirmen que la pressió de preus s’ha traslladat a l’àrea metropolitana (a Alacant també està passant). El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València posa com a exemple del descontrol de preus el lloguer d’un quart sense ascensor a Torrent per 600 euros.

La ciutat de València va trencar a finals de gener el seu sostre de preus màxims, amb un cost mitjà del lloguer d’11,4 euros el metre quadrat. A més, sis municipis de l’àrea metropolitana van batre el seu rècord: San Antonio de Benagéber (10,1 el metre quadrat), Burjassot (8,5 euros), Rocafort (7,8), Torrent (7,7), Aldaia (7,2) i Riba-roja (7,1). Ja fora de l’àrea metropolitana, els lloguers també han registrat el seu preu màxim a Ontinyent (4,8), segons dades d’Idealista.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’API de València, assenyala que “l’augment dels lloguers a València està expulsant la gent a l’àrea metropolitana. Els inquilins volen llogar tan prop de València com siga possible i s’estan recalfant els preus en els municipis confrontants. Als pobles de l’àrea metropolitana, els pisos es lloguen de pressa i comencen a ser cars. L’altre dia, una immobiliària va llogar per 600 euros un quart sense ascensor a Torrent. Qui no pot llogar a València, se’n va a Torrent o a Paiporta, perquè estan ben comunicades per metro”.

El preu dels pisos de lloguer a València ha pujat un 21,2 % en l’últim any, segons dades de la taxadora Gesvalt. L’arrendament d’un habitatge de 100 metres quadrats ja supera els 1.500 euros al mes a Ciutat Vella.

L’increment del preu dels lloguers es deu al fet que l’oferta s’ha desplomat davant de les dificultats d’algunes famílies per a accedir a la compra; a la reactivació del mercat laboral després de la pandèmia, que ha permés a molts treballadors trobar ocupació en l’hostaleria o en el comerç en els últims mesos, i l’arribada de centenars de famílies d’immigrants (procedents sobretot de Sud-amèrica).

L’anàlisi de Gesvalt precisa que el cost mitjà d’un lloguer a València ha passat de 9,4 euros el metre quadrat el gener de 2022 a 11,47 euros ara. En la pràctica, suposa que, de mitjana, un pis de 100 metres quadrats supera amb escreix els 1.100 euros i la factura del lloguer es dispara en barris com la Petxina, a Extramurs (entre la Gran Via Ferran el Catòlic i Pérez Galdós), on s’estan oferint habitatges de tres dormitoris per 1.500 euros al mes. Ara mateix hi ha disponibles 1.538 immobles de lloguer a la capital.

Els lloguers més cars a la capital del Túria s’estan pagant a Ciutat Vella per la pressió dels pisos turístics. El lloguer mitjà al barri del Carme està en 15,21 euros el metre quadrat al mes després d’haver-se incrementat un 21,08 % durant 2022 amb la reactivació del turisme de masses. A l’Eixample, el metre quadrat està en 13,8 euros al mes (un increment del 21,67 %); a Poblats Marítims, en 13,72 euros; a Camins al Grau (zona de la Ciutat de les Ciències), en 12,26 euros; a Extramurs, en 11,86 euros; a Algirós (Mestalla), en 11,09, i, al Pla del Real, en 11,03 euros.

Espiral

Nora García, presidenta de l’Associació d’Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), apunta que l’explicació de l’espiral alcista dels lloguers és la falta d’oferta d’habitatges, que ha coincidit “amb un increment molt fort de la demanda per l’arribada d’estrangers. De deu contractes de lloguer que hem tancat en la meua agència en l’últim mes, huit eren d’estrangers. Quasi tot són immigrants que venen a València a treballar”.

“L’única manera de destensionar de manera ràpida els preus dels lloguers a València és que entren en el mercat tradicional entre 2.000 i 3.000 habitatges turístics. Però la situació és la contrària. L’any passat, un gran nombre d’habitatges que estaven llogats van ser venuts pels seus propietaris després de véncer els contractes d’arrendament. Molts propietaris no volen llogar per les normatives que tracten d’evitar els desnonaments i els límits a les pujades de l’arrendament”, diu.

A Alacant, el cost dels arrendaments s’ha incrementat un 17,2 %, i a Castelló, un 6,2 %. Els preus van arribar al gener al seu màxim històric a Alacant (9,4 euros el metre quadrat), Benidorm (11,3), el Campello (10,3), la Vila Joiosa (9,7), Sant Joan d’Alacant (8,8), Torrevieja (8,7), Orihuela (8,6), Ciudad Quesada (8,3), Mutxamel (8,1), Sant Vicent (8) i Elx (6,5), segons dades d’Idealista. A la província de Castelló, el rècord es va registrar a Castelló de la Plana (7,1).

L’arribada d’argentins es dispara

Les immobiliàries han constatat que s’ha disparat l’arribada d’argentins per “la inseguretat amb la qual es viu al seu país i l’elevada taxa d’inflació (en 2022 va ser del 95,8%)”. Nora García: “Hi ha molts argentins desesperats per la qualitat de vida al seu país que estan buscant pis a València. Venen tot el que tenen i se’n venen. Prefereixen València que Madrid o Barcelona perquè és més econòmic. A València hi ha gent que es dedica a buscar-los treball i col·legi per als fills”.