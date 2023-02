Els empresaris exigeixen la fi de les obres del corredor mediterrani: “Avancen, però no al ritme desitjat”

La Junta Directiva de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) s’ha citat un any més en la població alacantina de La Encina, “lloc simbòlic i epicentre de la reivindicació de l’execució del corredor mediterrani”, per a reclamar la finalització d’aquestes obres.

El president d’AVE, Vicente Boluda, ha lamentat que “les obres avancen, però no al ritme desitjat”. L’associació denuncia “l’incomprensible retard” del nus de La Encina, que “hauria d’estar acabat ja”.

La Encina va ser triada per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) com a lloc simbòlic en les seues reivindicacions quan, en 2016, va posar en marxa el moviment #VullCorredor, perquè és el nus de comunicacions ferroviàries clau per a connectar el sud i nord d’Espanya pel litoral, ha recordat en un comunicat. En concret, sobre el tram entre Xàtiva i La Encina, l’AVE considera que permetrà connectar, en alta velocitat, les tres províncies de la Comunitat Valenciana, però “està tardant més del que tècnicament haguera sigut desitjable i possible”.

AVE recorda que el Govern va anunciar que el node de La Encina estaria acabat a finals de 2022

En aquest sentit, l’associació d’empresaris ha recordat que el Govern central va anunciar que les obres estarien acabades a finals de 2022.

“Quan vam posar en marxa el moviment, en 2016, vam dir que es podria acabar ràpidament si s’acabava la nova via única que s’estava construint per a comunicar Xàtiva amb La Encina, necessària per a traspassar a aquesta tot el trànsit actual, i, així, poder canviar, sense afectar el servei de trens, l’ample de la via doble existent d’ibèric a internacional, inclòs el nus de La Encina”, ha exposat AVE.

La situació actual és que ja s’ha acabat aquesta via única i es troba en fase de proves per part de l’Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària, “sense conéixer quan es tindrà la seua aprovació preceptiva”. Tots els contractes necessaris per a les obres entre Xàtiva i La Encina, per la via doble actual, canvi d’ample, electrificació i senyalització, estan adjudicats.

“S’han d’acabar a finals de 2024 o principis de 2025, però depén de quan s’inicien. Quan acaben, podrem unir Alacant amb València i Castelló en ample internacional i seguir cap a la frontera, perquè totes les obres cap al nord, des de Xàtiva, estan executant-se i les més retardades es preveu que acabaran en 2024 o 2025”, ha destacat l’AVE.

Llavors, segons els plans del Ministeri, es disposarà d’ample internacional des de Lorca (Múrcia) fins a la frontera francesa, i l’any següent, el 2026, des d’Almeria, segons va prometre la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en l’acte empresarial de novembre a Barcelona.

Boluda ha valorat que, des que es va posar en marxa el moviment #VullCorredor, s’ha aconseguit que els empresaris i la societat civil de tot Espanya s’impliquen i participen en la reivindicació assistint als actes que s’han organitzat, que el corredor mediterrani estiga en l’epicentre del debat polític i, per això, que els responsables públics assumisquen compromisos.

L’empresari ha insistit que continuaran comprovant l’execució perquè les obres s’acaben i que el corredor mediterrani siga una realitat. Des de l’inici del projecte en 2016, ja està en servei el 34 % dels 1.300 km del traçat, ha destacat.

Pròximes accions

La primera revisió semestral de 2023 tindrà lloc el 3 de juliol, data en què es posarà a la disposició de la societat el document actualitzat de l’estat actual de tots els trams del corredor mediterrani.

La segona revisió semestral de 2023 està previst per al 16 de novembre a Madrid (Palacio Municipal IFEMA) i coincidirà, a més, amb el VII Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani, com els que van tindre lloc en 2017 a Madrid, 2018 a Barcelona, 2019 a Elx, 2020 a València, 2021 a Madrid i 2022 a Barcelona, i en el qual s’espera congregar de nou més de 1.600 empresaris i representants de la societat civil espanyola.