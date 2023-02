Lim arrossega el club al pou més profund de la seua història

La derrota contra l’Athletic Club va encendre l’enèsima alarma a Mestalla, si és que encara en queda alguna per il·luminar-se. Per primera vegada aquesta temporada, el València CF conclourà la jornada en llocs de descens. Una circumstància ni molt menys anecdòtica tenint en compte que la pròxima jornada que es dispute ja serà la número 22. La recessió esportiva en la qual Meriton té sumit el club és cada vegada més preocupant. El màxim accionista està arrossegant un club històric cap al lloc més profund de la seua centenària història.

Les possibilitats de perdre la categoria són ara més reals que mai. Per situació classificatòria, per sensacions i també per estadístiques, que es pareixen, i molt, als pitjors anys del València en Primera Divisió. En un d’aquests, el de la temporada 85-86, es va acabar consumant el descens a Segona Divisió.

L’equip ara dirigit per Voro va encadenar dissabte passat a Mestalla la quarta derrota consecutiva en la competició domèstica. Una ratxa com a mínim vergonyosa que no patia des del curs 2016-17, amb Pako Ayestarán a la banqueta, que setmanes després seria destituït per a posar Voro en el càrrec. Las Palmas i el Betis van assaltar Mestalla, i l’Eibar i l’Athletic van conservar els tres punts en la visita blanc-i-negra. Zero punts de 12 possibles. Un inici desastrós que es va poder remuntar lleugerament. Aquell València va acabar dotzé amb 46 punts.

El València encara no sap el que és traure els tres punts des que es va reprendre la competició després del Mundial de Qatar. L’equip abans de Gattuso i ara de Voro tan sols ha sumat un punt dels 21 (set jornades) que ha disputat. Aquesta dinàmica és la segona pitjor de la seua història, superada només per la que va registrar en la campanya 1965-1966, quan l’equip blanc-i-negre va sumar un punt en nou dates consecutives. Aquell any, l’equip va salvar també els mobles i va concloure en novena posició (de 16), amb 27 punts (en 30 jornades).

Sens dubte, el més preocupant tant en el club com entre l’afició és la possibilitat de baixar a Segona. El pas de les jornades han convertit el València en un ferm candidat a perdre la categoria, almenys fins que no demostre el contrari. La història tampoc ajuda a tranquil·litzar les emocions. I és que l’última vegada que el club de Mestalla va ocupar un dels últims tres llocs en una jornada de la segona volta, l’equip va perdre la categoria. Va ser en el curs 1985-1986, en el qual a penes es van sumar 27 punts (34 jornades). Tant aquesta dada com les anteriors va oferir-les Pedro Martín.

La reacció, que no pot esperar ni una jornada més, haurà d’arribar davant de rivals d’allò més exigents. El València visita dilluns que ve el Coliseum, en el que serà un duel agònic contra un rival directe per la salvació. Posteriorment, Mestalla rebrà la Reial Societat d’Imanol Alguacil i l’equip obrirà el mes de març visitant el Camp Nou per a enfrontar-se al líder.