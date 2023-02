El PP denuncia les “cues inadmissibles” per a tramitar el padró

El Partit Popular a València lamenta les cues, en les seues paraules “inadmissibles”, que de manera contínua es produeixen a l’ajuntament de la ciutat per a tramitar el padró. Des de primera hora del matí, desenes de persones es concentren a les portes del consistori i fins a la cantonada d’Arquebisbe Mayoral per a efectuar aquest tràmit. “Els veïns estan patint la deixadesa i la inacció de Compromís i el PSOE, que no han fet res per a solucionar el problema”, ha denunciat la portaveu adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo.

La formació popular ha recordat al consistori que el Síndic de Greuges ja l’ha représ en diverses ocasions per no atendre les seues reclamacions i no actuar davant del col·lapse, que comporta llistes d’espera d’entre dos i tres mesos. Al seu torn, el PP ha recordat que la Delegació de Personal va xifrar en 25 persones les necessàries per a tramitar correctament els expedients, però, en paraules de San Segundo, l’equip de govern ha reconegut que no s’ha dotat de personal per a tramitar el servei en les juntes municipals. “Quan María José Catalá siga alcaldessa de València a partir de maig, s’habilitaran les juntes de districte per a poder efectuar l’empadronament i evitar l’embossament. A més, s’augmentarà el personal dedicat a aquest servei. Serà un nou equip de govern qui done solució a aquest problema i facilite la vida i els tràmits als veïns”, ha conclòs.