Un restaurant d’Enguera cuina els millors gaspatxos

El Restaurant Sierra Enguera ha aconseguit la victòria en el Concurs de Gaspatxo Vila de Tous, que s’ha celebrat aquest cap de setmana en aquesta localitat de la Ribera. La competició ha reunit 12 restaurants de la Comunitat Valenciana que optaven als tres premis al millor plat. El màxim guardó ha recaigut en l’establiment d’Enguera, que s’emporta una recompensa econòmica de 1.000 euros, a més del reconeixement que implica cuinar uns dels millors gaspatxos del territori valencià.

Des del restaurant situat a l’avinguda Constitució, regentat pel cuiner Pere Reig, valoren la seua participació en el concurs com “una experiència inoblidable”. “Dia increïble i experiència immillorable, un deu a l’organització de l’esdeveniment i moltes gràcies a l’Ajuntament de Tous per la iniciativa”, van manifestar els responsables de Sierra Enguera en un missatge en les xarxes socials després de conéixer el premi. “El nivell de tots els restaurants era altíssim. Hem passat un dia increïble envoltats de bona gent, amb un tracte especial entre la gent del gremi, repetirem de segur”, subratllen.

Tornada després de dos anys de parada

El Concurs de Gaspatxo Vila de Tous s’inscrivia en el marc dels actes programats per l’ajuntament d’aquest municipi per la Fira de Sant Valentí. El certamen culinari tornava després del parèntesi obligat que va motivar la crisi sanitària i ho va fer concitant molts espectadors des de primera hora del matí. Des de les deu i mitja del matí, els restaurants van estar preparant els seus gaspatxos, elaborats amb conill de muntanya, perdiu de muntanya, tomaca, ceba, all, cacauets torrats, julivert, safrà, pimentó, pebre, timó, romer, pebreres, oli, coca, aigua i sal.

Els plats van començar a presentar-se al jurat cap a les 13.45 hores, i, tres quarts d’hora més tard, el jurat emetia el seu veredicte després d’una complicada deliberació, a causa de la qualitat dels plats a concurs.

El segon premi va ser per al Restaurant Sequial, 20, de Sueca, i el tercer va recaure en el Restaurant Ca Ladio de Llombai. En el certamen també van participar els restaurants La Cancela (Sueca), Asador Alfàbega (Alginet), Els Porxets (Sueca), On Tour (Alzira), Ma Casa (Benifaió), Restaurant Oliver (Carcaixent), Restaurant Miguel i Juani (l’Alcúdia) i el Bar Industrial (Enguera).