Riba-roja, la ciutat amb més de 100 parcs

L’Ajuntament de Riba-roja ha publicat el Pla urbà d’actuació municipal (PUAM), en el qual determina que el municipi disposa de 126 parcs. Aquest document també defineix l’estratègia que cal tindre en compte de cara a l’any 2030, en relació amb la sostenibilitat i la inclusió social. Tot això, amb la idea de millorar el clima del poble, per a facilitar una bona convivència entre els habitants, segons ha explicat l’alcalde, Robert Raga.

Són 742.463 els metres quadrats totals de zones verdes que té Riba-roja. Entre aquests s’inclouen les zones protegides del Parc Natural del riu Túria i l’embassament de la Vallesa de Mandor. Aquestes zones ocupen unes 623 hectàrees, o, cosa que és el mateix, un 10,8 % de la localitat.

Venta de Poyo (36.000 m²) o Alcedo (29.300 m²) són els parcs urbans que tenen més extensió dins de la ciutat, mentre que el barranc de Porxinos (104.000 m²) o els jardins de l’Oliveral (55.090 m²) són les zones verdes més extenses de tot el terme municipal.

El PUAM reflecteix una ràtio de superfície verda per habitant de 32,62 metres quadrats entre tots els parcs i jardins, una xifra que supera els 9 metres quadrats que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Altres aspectes que recull aquest text tenen a veure amb la qualitat de l’aire i la contaminació acústica, en els quals Riba-roja no supera cap límit legal pel que fa a emissions perjudicials. Quant a la contaminació acústica, els polígons industrials no afecten aquest paràmetre, però el soroll que genera el trànsit rodat sí que és nociu per a la salut.