La saturació torna a les Urgències d’Alzira i del Clínic

Els serveis d’Urgències dels hospitals de la Ribera i el Clínic a València han tornat a començar el dia saturats davant de la falta de llits en planta. Segons ha denunciat aquest matí el sindicat CSIF, al centre alzireny hi ha aquest matí “49 pacients esperant un llit per a ser ingressats en planta”, i, al Clínic, 41 més, una situació que s’està repetint durant els últims dies.

Des del sindicat exigeixen “mesures immediates” a la Conselleria de Sanitat davant de la pressió en urgències que pateixen els hospitals, derivada del repunt d’infeccions respiratòries com la grip que afecten, sobretot, les persones majors. Des del sindicat han demanat “més personal i més dotacions”, ja que entenen que la falta de “mitjans necessaris” està agreujant la càrrega assistencial, i més planificació per a afrontar aquestes situacions “previsibles davant de l’increment de virus respiratoris”.

Més planificació

Referent a això, des de CSIF critiquen que, a Alzira, la zona de respiratoris “no es va habilitar aquest diumenge com a urgències fins a les 14.30 hores, malgrat que el dia va començar amb els boxs saturats i amb 31 pacients a l’espera d’un llit”, i que, quan es va obrir aquest espai de reforç, “únicament es va dotar el Servei d’Urgències d’una infermera més i una TCAE, i no de metges, administratius, zeladors o tècnics de rajos. Hui, dilluns, ja en són 49 els pacients que esperen un llit en el recinte hospitalari situat a Alzira”.

Fins a 40 hores d’espera al Clínic

A més de la situació extrema a la Ribera, al Clínic, aquest matí, tornaven a estar plenes les tres sales d’observació que es van crear en el seu moment per a ampliar la zona d’Urgències i poder absorbir tota la demanda de pacients que hi ha en aquestes èpoques de fred i virus respiratoris. Així, segons CSIF, a la sala A hi havia “19 persones en preingrés i 40 hores de mitjana d’espera, i presentava els pitjors registres”.

En altres hospitals com a La Fe també es notava la pressió amb “15 pacients aquest matí en aquesta situació”.

La central sindical insisteix a la Conselleria de Sanitat la necessitat d’habilitar més espais en condicions per a atendre la ciutadania en els serveis d’Urgències hospitalaris i dotar-los dels recursos personals imprescindibles. A més, recorda la importància de reforçar l’atenció primària per a evitar que molts pacients, davant de la dificultat d’aconseguir una cita, acudisquen directament als hospitals.