El Botànic comença el dia pintat de verd i taronja perquè aparquen els veïns

El barri del Botànic ha començat el dia aquest matí amb els seus carrers i places pintades de verd i taronja per a senyalitzar les places d'estacionament en la via pública, reservades als residents (verds) o d'ús preferencial per als veïns (taronges), que poden ser utilitzades també per altres conductors en uns certs horaris. Per contra, malgrat l'anunciat per l'Ajuntament de València, encara no s'ha repintat el barri de la Roqueta, on hui mateix s'està celebrant el populós mercat ambulant de Convent Jerusalem, que és un dels carrers on canviarà la reordenació de l'estacionament en superfície, junt amb Pelai o Matemàtic Marzal, per citar-ne alguns.

Respecte al Botànic, els veïns i comerciants de la zona consultats per Levante-EMV no tenien clar quan entrarà en funcionament la nova normativa d'aparcaments, i sobretot, quan se sancionarà els conductors que aparquen en zones reservades als residents, o que ho facen sense mostrar la seua targeta identificativa en un lloc visible del seu vehicle. La Regidoria de Mobilitat Sostenible, que dirigeix el regidor Giuseppe Grezzi, ha col·locat cartells informatius en diversos punts del barri en els quals informa que a partir de l'1 de març es donarà per iniciada la zona d'estacionament residencial al Botànic, això significa que serà des d'aquest dia quan es multarà els que estacionen en zona verda sense permís o els que sobrepassen els horaris màxims permesos en les places taronges. A partir de l'1 de març es donarà per iniciada la zona d'estacionament residencial al Botànic. Això significa que des d'aquest dia es multarà els que estacionen en zona verda sense permís o els que sobrepassen els horaris en les places taronges. Molts conductors no saben si es pot aparcar en zona taronja Fonts de Mobilitat Sostenible han indicat que en els pròxims dies es procedirà a la pintada de la Roqueta. En uns xicotets cartells col·locats en unes tanques dels carrers Vives Liern i Ermita es diu que les tasques de pintada es faran en la nit del dijous 16 al divendres 17 de febrer. Quant al nombre de residents dels dos barris que ja han tramitat i aconseguit les seues targetes per a poder aparcar, la regidoria no ha volgut donar aquesta informació. Malgrat la campanya de comunicació que ha implementat Mobilitat en opis de la zona o en algunes parades de l'EMT, i malgrat la informació comunicada pel gabinet de premsa de l'Ajuntament o en el web municipal, són molts els residents que no tenen encara els seus permisos i nombrosos els conductors de fora del barri que freqüenten la zona i que continuen sense tindre clar si es pot o no aparcar en zona verda o en zona taronja, i en quines condicions. Prova d'això és que aquest matí, vora les 10.30 hores, tot el carrer Túria estava ple de cotxes aparcats en les places taronges i verdes. I només hi havia un vehicle que mostrava en el seu parabrisa la targeta de resident que l'autoritzava a estacionar en la zona taronja. Pel que sembla, l'anunci de l'Ajuntament que fins a l'1 de març no entra en vigor aquest estacionament residencial ha donat un respir als usuaris de fora del Botànic, i als residents que encara no han pogut traure's el permís. Normalitat a Russafa Com és sabut, els barris del Botànic, primer, i de la Roqueta, en breu, són les dues noves zones de València on s'implementarà aquesta mesura per a restringir el trànsit rodat, pacificar la mobilitat i reduir la contaminació acústica i ambiental, tal com ha explicat en diverses ocasions el regidor Giuseppe Grezzi. Recentment, a l'octubre, es va implantar aquesta modalitat d'estacionament residencial preferent a Russafa, i ja fa mesos, a Ciutat Vella. A Russafa, després d'unes setmanes en les quals es van veure carrers buits en les places taronges i verdes, ara hi ha un ambient de total normalitat. A més, gran part dels vehicles mostren les seues targetes identificatives, corresponents als residents del barri, tal com ha comprovat aquest diari en diversos carrers com Dénia, Sevilla o Puerto Rico.