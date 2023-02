Els col·lectius de Benimaclet en els quals es va infiltrar un policia anuncien mobilitzacions i estudien accions legals

Moviments socials i veïnals del barri valencià de Benimaclet han anunciat que estan estudiant emprendre accions legals després de la publicació d'informacions sobre la presumpta infiltració d'un agent de policia en la seua activitat, per considerar que aquesta pràctica "sense autorització judicial" constitueix una vulneració dels drets fonamentals, civils i polítics dels seus membres, així com un possible delicte contra la inviolabilitat de domicili i de revelació de secrets.

A més, han exigit responsabilitats polítiques no sols al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sinó també al govern de coalició que conformen PSOE i Unides Podem, i han convocat una concentració aquest dijous a les 19 hores davant de la Delegació del Govern.

Així ho han explicat, en una roda de premsa, representants de Cuidem Benimaclet, CSOA L'Horta i Alerta Solidària, que han llegit un manifest en nom dels moviments socials i veïnals de València i Benimaclet.

Sense autorització judicial

Després de la publicació en La Directa d'informacions que assenyalen que un agent de policia es "va infiltrar" amb identitat falsa durant dos anys en aquests moviments veïnals i altres com Grama, La Garrofera i el moviment Antifeixistes PV, les activistes han denunciat "la il·legalitat" d'una acció "que no respon a cap investigació judicial ni està autoritzada per cap jutge".

Les representants de les organitzacions populars han detallat que es van assabentar d'aquesta possible infiltració per la premsa i han afirmat que donen credibilitat a la informació perquè en els dos casos anteriors d'infiltracions el Ministeri no ha negat els fets, sinó que els ha justificat.

"És una vergonya sentir del senyor Grande Marlaska dir que aquesta és una pràctica habitual per a previndre delictes. De l'activitat investigadora que ha dut a terme l'infiltrat no s'ha derivat cap causa judicial contra aquests col·lectius, però sí que haurà servit per a crear un llarg llistat de noms i cognoms d'activistes, amplificant el treball que fa la Brigada d'Informació" de la Policia Nacional a València, han exposat des de Cuidem Benimaclet i CSOA L'Horta.

En aquesta línia, des d'aquests col·lectius han assenyalat "la responsabilitat del ministre de l'Interior i del Govern del PSOE i UP de la vulneració" dels seus drets "civils i polítics i la instrumentalització" de les seues companyes "amb l'única finalitat de controlar la dissidència política". "Treballarem des de hui mateix per a demanar responsabilitats i denunciar aquesta pràctica policial en tots els fronts possibles", han assegurat.

Control polític

Es tracta, han asseverat, d'una estratègia policial que "té com a objectiu principal el control polític dels moviments de carrer i utilitza tota una sèrie de mecanismes que sobrepassen els límits legals i legítims propis d'un estat anomenat democràtic".

En la mateixa línia, la representant d'Alerta Solidària ha concretat que, a parer seu, aquesta pràctica "antidemocràtica" vulnera drets "civils", "polítics" i "fonamentals" com la llibertat de pensament, associació, d'expressió i el dret de reunió. A més, ha afirmat que es poden haver comés "delictes contra la inviolabilitat del domicili, per accessos a domicilis de persones físiques i jurídiques en aquest cas sota engany, així com un possible delicte de revelació de secrets per accedir a informació sota engany".

A més, la representant d'Alterta Solidària ha aprofundit en el fet que la infiltració policial està regulada per la Llei d'enjudiciament criminal i prevista en casos de delinqüència i crim organitzat, amb autorització i control judicial, mentre que en aquest cas aquesta pràctica s'ha dut a terme "sense control ni justificació". A més, ha remarcat que, d'acord amb la jurisprudència, el dret no preveu "mecanismes de control preventiu de grups polítics".

En aquest sentit, ha denunciat que "s'està fent ús d'un mecanisme excepcional per a la lluita antiterrorista" amb una finalitat de "control polític" de moviments veïnals i per a obtindre informació política i personal de les organitzacions afectades i els seus membres.

Per a Alerta Solidària, la infiltració en els moviments populars de Benimaclet "no és un fet aïllat", perquè "en els últims nou mesos s'han destapat" dos casos més a Barcelona. "El que s'evidencia és una operació d'estat contra el moviment popular i l'esquerra independentista", ha agregat el seu representant.

Gran impacte col·lectiu i personal

Les activistes d'aquestes entitats han admés que conéixer la informació sobre aquesta presumpta infiltració policial ha tingut un "gran impacte en l'àmbit col·lectiu i personal" per a les organitzacions i els seus participants, però afronten aquesta situació "de manera col·lectiva" i "sabent que això no és qüestió de responsabilitat individual". Així, procuraran que "no es trenquen les relacions de confiança dins dels col·lectius", han explicat.

Així mateix, a preguntes dels mitjans, han assenyalat que desconeixen la incidència que puga haver tingut aquesta infiltració en la causa judicial oberta per les protestes contra el PAI de Benimaclet.