Ford concentra a Alemanya i el Regne Unit els despatxaments a Europa

Ford ha posat hui números a la primera sèrie de despatxaments que durà a terme a Europa en el seu camí cap a l'electrificació, despatxaments que especifica que es produiran en dues seccions molt concretes: desenvolupament de productes i administració. En xifres, segons ha reconegut aquest mateix matí la multinacional, seran finalment 3.800 els llocs afectats, lleugerament per damunt de les previsions inicials que s'havien estat apuntant en les últimes setmanes. El gruix de les baixes laborals correspon a Alemanya, on la firma té la seua seu principal del vell continent -la de Colònia- i on el juny de l'any passat la planta de Saarlouis va perdre contra la valenciana d'Almussafes en l'adjudicació de la plataforma GE2 per a fabricar a partir de 2026 cotxes elèctrics, i al Regne Unit.

Al país teutó, els despatxaments arribaran a 2.300 persones, de les quals 1.700 estaven en desenvolupament de producte. Al Regne Unit, les eixides se situen en 1.300, mil de les quals estan també en desenvolupament. En la resta del continent, les baixes seran de 200, cent en funcions administratives. La multinacional no especifica quins països es veuran afectats en aquest últim cas, encara que sí que ha especificat que en cap dels casos les baixes afecten els treballadors de producció de vehicles. O cosa que és el mateix, Almussafes de moment no en patirà les conseqüències. Malgrat això, a Espanya en el seu conjunt -on Ford no té desenvolupament de producte però sí que té llocs d'administració-, s'apunta des de la marca de l'oval que "no desglossaran" quants treballs es veuran afectats per la retallada. La companyia, que especifica que aquestes reduccions laborals s'emmarquen en la creació "d'una estructura de costos més lleugera i competitiva per a Ford a Europa", assegura que ara iniciarà un diàleg amb els sindicats del continent "amb la intenció d'aconseguir les reduccions mitjançant un programa d'eixides voluntari". Després d'això, la firma es quedarà amb "una organització d'enginyeria amb unes 3.400 posicions a Europa enfocades en el disseny de vehicles i el desenvolupament". L'horitzó d'Almussafes Més enllà d'aquesta retallada, queda en l'aire com serà la reestructuració en les plantilles de les diferents plantes que Ford té a Europa, entre elles la d'Almussafes, que perdrà al març dos dels seus models -l'S-Max i el Galaxy-, i en la qual els sindicats ja han avisat que es negociarà un ERO en els pròxims mesos. La data és encara desconeguda, però el mateix març es produirà la reunió entre representants dels treballadors i responsables de la firma a Alemanya, una trobada en què previsiblement es tractarà com es duran a terme aquestes reduccions de plantilla.