La línia 10 es consolida amb 146.700 viatgers al gener

La línia 10 de Metrovalencia inaugurada el maig de l'any passat va registrar al gener 146.750 viatgers, una xifra molt similar als 147.000 registrats el desembre de 2022, la qual cosa apuntaria a una estabilització del volum de viatgers.

En els sis primers mesos de funcionament, la línia 10 va registrar mig milió de viatgers. Al maig van usar el nou tramvia 44.900 persones; al juny, 97.000; al juliol, 109.000; a l'agost la xifra va baixar, coincidint amb les vacances, amb 86.830, i 95.453 usuaris es van registrar al setembre. A l'octubre va remuntar a 118.000 i va seguir amb 119.000 al novembre, per a acabar desembre amb 147.265 viatgers. Aquest gener passat la xifra de viatgers ha sigut similar: 146.750.

L'estudi de demanda que acompanyava la licitació de les obres de la línia 10 preveia arribar a més de tres milions d'usuaris a l'any només amb la posada en servei del tram comprés entre el carrer Alacant i Natzaret. L'estimació tenia en compte els motius associats a l'oci o al turisme, ja que el traçat discorre per la Ciutat de les Arts i les Ciències i entorns comercials, així com l'increment de la demanda per la consolidació de les actuacions urbanístiques en els terrenys del PAI del Grau i Quatre Carreres. També s'espera que la construcció de la nova ciutat esportiva del Llevant afija usuaris al tramvia.

La posada en servei el maig de l'any passat de la línia 10 de Metrovalencia, que connecta el centre de la ciutat, des del carrer Alacant, amb la Ciutat de la Justícia, la Ciutat de les Arts i l'Oceanogràfic i els barris de Moreres i Natzaret, suposa el primer pas de la nova xarxa de tramvia prevista a la ciutat de València. A més de la prolongació de la línia 10 fins a la Marina de València i la Malva-rosa, la Conselleria d'Obres Públiques i Ferrocarrils de la Generalitat tenen prevista la construcció de la nova L11, que compartirà amb la línia 10 l'inici del traçat al carrer Alacant, i que es desviarà al Pont de l'Assut de l'Or per a connectar amb el Grau a través de Joan Verdeguer i l'avinguda del Port. També està prevista la construcció de la línia 12, que connectarà el centre amb el nou hospital de la Fe. S'espera que els traçats definitius eixiran a exposició pública en el primer trimestre de l'any.