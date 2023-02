Pengen orinals a l'estació d'autobusos de Dénia per a denunciar que no hi ha lavabos

Una estació d'autobusos sense lavabos. Sí, n'hi ha, però estan tancats des de fa temps perquè estan destrossats (actes vandàlics). Els usuaris han d'acudir als lavabos dels bars pròxims. Això ocorre a Dénia. Hui, Gent de Dénia ha fet una original acció reivindicativa. Ha penjat a l'estació orinals de plàstic.

L'estació d'autobusos és provisional i ja fa 5 anys que funciona (i els que li queden). "Ha de comptar amb serveis bàsics i, sobretot, tindre lavabos per als passatgers", han indicat des de Gent de Dénia. El seu portaveu i candidat, Mario Vidal, ha participat en la reivindicació junt amb diversos integrants d'aquest grup independent.

Mario Vidal denuncia des de fa dos anys en els plens que els lavabos estan tancats i els passatgers no els poden utilitzar. "La regidora Ripoll (Maria Josep Ripoll, responsable de Territori) ens va dir que no els anaven a condicionar perquè els destrossen. Al setembre, per fi, ens van dir que ho anaven a estudiar. Hem continuat insistint i hui dia els lavabos brillen, brillen, sí, però per la seua absència".

Aquest grup considera que no és apropiat que els passatgers hagen de demanar favors als bars o comerços i fins i tot "fer-ho al carrer". Afirma que amb aquesta reivindicació volen "tindre més repercussió i a veure si els cau la cara de vergonya". "No és un capritx, és una necessitat"