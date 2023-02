Tres ferits en una col·lisió d'un camió i diversos cotxes a Paterna

Un accident en la carretera CV-35 a l'altura del terme municipal de Paterna ha obligat el Servei d'Assistència Mèdica d'Urgències (SAMU) a assistir tres persones en la col·lisió d'un camió i diversos cotxes en el quilòmetre sis d'aquesta via, vora les huit del matí d'aquest dimarts.

Ha sigut a primera hora del matí quan ha tingut lloc el sinistre fins on el CICU ha mobilitzat una unitat d'SVB i una altra del SAMU. L'equip mèdic ha assistit dos homes, de 26 i 29 anys, per policontusions i cervicàlgia, respectivament. Els dos ferits han sigut traslladats en l'ambulància d'SVB a l'hospital intermutual de Levante de San Antonio de Benagéber, per tractar-se d'accidents laborals in itinere.

D'altra banda, els serveis sanitaris també han atés una dona de 24 anys amb cervicàlgia, que posteriorment s'ha traslladat pels seus propis mitjans a un centre sanitari per a analitzar l'abast de les lesions.