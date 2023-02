Bocairent consigna una partida per a la representació del ‘Pas de l’Hort’ en el pressupost municipal

La tradició escènica de Bocairent compta amb una fita rellevant: el Pas de l’Hort, una representació de la Passió de Crist que s’ha dut a terme amb interrupcions al llarg de la història, però que sempre ha estat en l’imaginari popular de la localitat. Així, la pròxima Setmana Santa, tornarà a programar-se, després que l’última edició se celebrara en 2018.

En aquest sentit, cal assenyalar que ja s’ha constituït la comissió organitzadora i que han començat els assajos sota la direcció de José Vicente García Ferre. A més, l’Ajuntament de Bocairent hi ha consignat una partida específica en el pressupost municipal de l’any 2023. Es tracta d’una assignació de 6.000 euros destinada a assumir despeses d’un muntatge que és de gran format.

“El consistori vol contribuir decididament a fer viable una escenificació que està molt arrelada entre les bocairentines i els bocairentins”, afirma l’alcalde. Xavi Molina explica que l’última edició va implicar prop de 200 persones i va reunir un miler d’espectadores i espectadors. “És, per tant, un dels grans esdeveniments locals d’aquesta anualitat i l’Ajuntament ha de donar-li el màxim suport possible per a garantir-ne la celebració”, assenyala el primer edil.

L’edició de 2023 se celebrarà els pròxims 2 i 7 d’abril: el primer dia tindrà lloc a la placeta de Sant Vicent; mentre que la nit del Divendres Sant, la plaça de bous tornarà a ser l’escenari triat. “Condicionar aquests espais i, en general, dur a terme tot el que implica el Pas de l’Hort és un treball de caràcter col·lectiu; per això, cal agrair l’esforç de totes les persones, entitats i empreses implicades, que en són moltes”, conclou l’alcalde.