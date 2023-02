El còctel de casos de grip, covid i virus sincític ompli els hospitals

No és casual la situació per la qual aquests dies estan passant hospitals com el Clínic de València, el de la Ribera o La Fe, amb pacients esperant durant hores en les Urgències per a aconseguir un llit: la circulació de virus respiratoris s’ha reactivat en aquest principi de febrer i el còctel de casos de grip, covid-19 i virus sincític (VRS) està portant molts pacients greus als hospitals.

Així ho reflecteix l’últim butlletí del Sistema de Vigilància d’Infeccions Respiratòries Agudes (SiVIRA) de la Conselleria de Sanitat, que li segueix la pista a la grip, però també a la covid-19 i al virus sincític (el responsable de la bronquiolitis en xiquets i de bronquitis en majors). Segons aquest informe, la grip és la infecció respiratòria que més estava circulant a la Comunitat Valenciana la setmana passada, després que la seua incidència haja tornat a remuntar.

La grip continua pujant i els casos de covid-19 s’han duplicat en una setmana

I és que, després d’unes setmanes de baixa circulació, en les quals semblava que la temporada de virus s’havia acabat, la grip ha remuntat de manera espectacular. La setmana passada, la seua incidència va tornar a augmentar i ja hi ha 300 casos de grip (del tipus A, sobretot) per 100.000 habitants, prop dels 350 casos de pic que es van registrar aquesta temporada a finals de l’any passat.

La grip està, doncs, en màxims, però no és l’únic virus que està donant guerra. El coronavirus SARS-CoV-2 està tornant a infectar i, en la segona setmana de febrer, es van duplicar els casos de covid-19: dels 88 per 100.000 habitants de principis de mes als 154 casos d’incidència que apunta l’informe. L’únic virus que segueix de baixada (encara que continua portant xiquets i majors a l’hospital) és el VRS, que circula amb unes incidències de 14,9 casos per 100.000 habitants.

Es disparen els casos greus

Aquest repunt de virus comporta que la taxa d’incidència d’infeccions respiratòries agudes torne a pujar a la C. Valenciana fins als 1.483 casos per 100.000 habitants, però també que les infeccions greus que acaben a l’hospital s’hagen disparat amb 30 casos greus per cada 100.000 habitants.

Els virus estan circulant, sobretot, entre els xiquets, però són els avis els que acaben a l’hospital

I tot això malgrat que els que més es contagien ara continuen sent els xiquets: els més menuts (fins a 4 anys) sobretot, però també entre els de 5 a 14 anys. Els experts recorden que totes les temporades passa el mateix: els virus circulen entre els xiquets però acaben enviant a l’hospital als “avis”.

Segons el seguiment que es fa en hospitals valencians, els més afectats per aquesta mala evolució d’una infecció respiratòria són els majors de 80 anys. Entre ells, han tornat a pujar els ingressos hospitalaris per aquests contagis, però també ho ha fet entre les persones de 65 a 79 anys, i, fins i tot, entre els bebés i xiquets de fins a 4 anys.

Ingressos per culpa de la grip, la covid i el VRS

El que sí que va canviar la setmana passada és el perfil de qui entra a l’hospital. Si fins ara era una persona major (de més de 70 anys) per culpa majoritàriament del virus sincític (VRS), ara, als hospitals s’estan trobant casos greus per VRS però també per grip i per covid. Els majors de 80 anys eren els més afectats pel virus sincític, però la setmana passada es van notificar entre ells també casos greus de grip (la meitat), a més de covid.

També estan arribant a l’hospital infeccions greus en persones més joves (de 45 a 64 anys) per culpa del VRS, però també de la grip, i, la setmana passada, es van tornar a registrar ingressos de xiquets xicotets per culpa de la bronquiolitis.

Les àrees més afectades

Els departaments de salut de Sagunt, Requena, Manises, la Ribera, Gandia, Elda i Orihuela són els que acumulen més infeccions respiratòries respecte a la seua població, amb incidències entre els 1.825 i els 2.022 casos per 100.000 habitants, molt per damunt de la mitjana autonòmica. On menys casos de grip i covid s’estan registrant és a la costa alacantina: Dénia, la Marina Baixa, Sant Joan d’Alacant, el General d’Alacant i Torrevieja.