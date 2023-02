Els aliments pugen 3 dècimes al gener a la C. Valenciana i freguen el 16 %

Una de freda i una de calenta en els preus al gener a la Comunitat Valenciana. La inflació es va moderar, però el cost dels aliments va seguir a l’alça, segons les dades que ha donat a conéixer hui l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’índex de preus al consum (IPC) va augmentar a l’autonomia un 5,7 % en termes interanuals, després d’experimentar un descens de tres dècimes respecte a desembre de 2022. Es tracta d’una dècima menys que la mitjana nacional, on la inflació, no obstant això, es va situar en el 5,9 %, és a dir, dues dècimes per damunt de la dada valenciana, en un mes en què van coincidir la rebaixa de l’IVA i la supressió en la bonificació de 20 cèntims en la compra de gasolina. La taxa d’inflació subjacent, que exclou l’energia i els aliments no elaborats, escala a Espanya al 7,5 %, després d’augmentar cinc dècimes.

Els preus dels aliments a la Comunitat Valenciana es van incrementar en tres dècimes en relació al mes anterior i pugen, d’aquesta manera, al 15,9 %, amb la qual cosa acaben gener mig punt per damunt del percentatge registrat per la mitjana d’Espanya, on, després de pujar quatre dècimes, es col·loquen en el 15,4 %. És el grup de productes amb un percentatge més elevat a l’autonomia, només per damunt dels hotels, cafés i restaurants, que van elevar els seus preus tres dècimes i estan ja en el 8,4 % d’increment interanual.

Habitatge

En l’altre costat de la balança se situen la branca del vestit i calçat, que experimenta un descens sorprenent del 12 % en termes intermensuals, coincidint amb les rebaixes de gener, encara que els seus costos per a la clientela segueixen 3,3 punts percentuals per damunt de fa un any. L’habitatge baixa un 5,6 % respecte a desembre de 2022 i ho fa un 12,4 % en relació a l’any passat. L’immobiliari és l’únic grup en negatiu a l’autonomia.

Productes bàsics com la llet, el sucre o el pa segueixen en registres molt elevats respecte a fa un any

El mes de gener, alguns productes bàsics han experimentat lleugers descensos en relació al període immediatament precedent. És el cas del pa (-0,2 %), els ous i la llet (-1,5 %), l’oli (-1,8 %) o la fruita fresca (-4,2 %), mentre que uns altres com el sucre segueixen la seua imparable tendència a l’alça, amb un increment de l’1,1 %. No obstant això, tots aquests aliments tenen preus molt més elevats que fa un any. Per exemple, el pa s’ha encarit un 13,5 %; els ous, un 27,2 %; la llet, un 33 %; l’oli, un 31,3 %; i el sucre, un 52 %.

Energia

Els majors descensos interanuals a Espanya corresponen a grups relacionats amb l’energia, que ha moderat els seus costos en l’últim any, marcat per la invasió russa d’Ucraïna i el trastorn ocasionat en els mercats del petroli i el gas. Així, la partida de calefacció, llum i distribució d’aigua descendeix un 19,6 %, i el transport públic urbà, un 20 %.