L’oferta d’ocupació de la Generalitat inclourà llocs per a gestionar fons europeus

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat que la pròxima oferta d’ocupació pública de 2023 inclourà oposicions específiques per a reclutar professionals per a la gestió dels fons europeus, “que són determinants perquè la crisi econòmica desencadenada per la covid-19 i la guerra d’Ucraïna no tinga efectes devastadors”, ha dit.

Així s’ha expressat la consellera durant la seua intervenció en l’obertura de la Fira d’Ocupació de la Facultat de Dret de la Universitat de València, que s’ha celebrat aquest dimecres, i on ha animat l’estudiantat a incorporar-se a l’Administració autonòmica, perquè “es necessita comptar amb capital humà jove i competent que hi incorpore una visió nova i les seues habilitats”, informa Europa Press.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que un terç de la plantilla de la Generalitat es jubilarà en els pròxims set anys, la qual cosa obligarà a convocar anualment ofertes d’ocupació pública, en les quals els universitaris “tenen una gran oportunitat”.

“Volem animar-vos a tots a optar per ser servidors públics”, ha afegit la consellera, i, per això, “hem posat en marxa un programa de beques per a ajudar a tots aquells que vulguen preparar-se unes oposicions sense que les condicions econòmiques puguen ser un obstacle”, ha subratllat.

Per aquest motiu, ha prosseguit Bravo, al juny convocaran 700 beques que atorgaran 700 euros mensuals durant tres anys, de les quals, la meitat aniran per a aspirants a l’Administració de la Generalitat, i l’altra meitat, per a la judicatura.

Sobre aquest tema, la consellera ha recordat que la Generalitat Valenciana ha introduït “grans canvis” en el model d’accés a la funció pública perquè són conscients que “un model basat només en la part memorística no garanteix que els millors accedisquen als llocs de treball”, per la qual cosa s’ha posat en marxa un altre model que avalua les habilitats i que inclou un període de pràctiques remunerades similar al MIR de Sanitat.

“Necessitem perfils com els vostres”, ha interpel·lat la consellera, per a la consecució de polítiques públiques, “perquè només des del sector públic es pot garantir, per a tots i totes, l’atenció sanitària, l’educació que facilitarà la igualtat d’oportunitats, la seguretat col·lectiva, l’ajuda en cas d’emergència, la correcció de les bretxes que provoca la desigualtat, la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible, la justícia social i el foment de la ciència i la cultura”, ha insistit.