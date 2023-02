El “passeig a la mar” del PP recupera els vials de trànsit, les torres i el col·lector hidràulic

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de València i candidata a l’alcaldia de València, M. José Catalá, ha presentat hui el seu projecte d’obertura de València a la mar, acompanyada pel president del PPCV, Carlos Mazón. Amb la muralla de les vies del ferrocarril que impedeixen connectar l’Albereda amb la façana marítima de fons, la líder del PP ha presentat la seua proposta per a la desembocadura del jardí del Túria i el sector del Grau, la borsa de sòl pendent de desenvolupar des de fa dècades i cridada a resoldre la connexió dels barris de l’entorn de l’avinguda de França amb el front marítim.

La proposta de Catalá, en la qual desapareix el circuit d’F1, torna sobre els orígens del PAI del Grau, ja que recupera la prolongació del passeig de l’Albereda fins a la mar, que l’actual Govern del Rialto format per Compromís i PSPV elimina per a guanyar parc i zones verdes, i també de l’avinguda de França, que mantindran la seua planta viària actual amb quatre carrils de trànsit. “Són necessaris”. Mazón i Catalá s’han compromés a impulsar, si guanyen les eleccions, el soterrament de les vies del tren que afloren al carrer Eivissa assumint el cost de les obres. Un cost que supera els cent milions d’euros i que la Generalitat avançaria per a després reclamar-lo al Govern central. La prolongació del túnel de Serreria fa anys que està en estudi per part d’Adif. L’últim estudi de solucions assenyalava tres alternatives, que de moment no han passat de la fase d’estudi.

També recupera el PP la solució hidràulica per al tram final del jardí del Túria, basada en la construcció d’un col·lector subterrani que porte l’aigua mescla de pluvials i residual que discorre ara per la desembocadura del riu fins a la depuradora de Pinedo. El PP planteja entubar i eliminar l’aigua del tram final mantenint alguns elements d’aigua com a evocació del riu. Es tracta d’una solució diferent de la que impulsa l’actual Govern local, que planteja recuperar el llit d’aigua amb tractament de bioremediació i nous depòsits de tempestes. Un disseny que és objecte d’un concurs d’idees per a culminar, tres dècades després, el jardí del Túria dissenyat per Ricardo Bofill.

Catalá ha assegurat hui que “la prolongació de l’Albereda fins a la mar és clau per al model de ciutat que volem, oberta a la façana marítima, és el nostre quilòmetre zero”. És, ha dit, “un factor clau per a atraure inversió a aquesta nova centralitat”.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assegurat que el que proposa el PP per a culminar el jardí del Túria i el Grau no és un passeig a la mar, sinó una “autovia” a la mar, i és, a més, una solució més cara, en al·lusió a la construcció del col·lector hidràulic.