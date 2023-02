Rubén Baraja i Marchena són el “salvavides”

Alea iacta est. La sort ja ha estat tirada. El València CF ja té entrenador i el triat ha sigut Rubén Baraja. Unes setmanes després d’aquella frase en la qual Layhoon reconeixia que Voro estaria fins a final de temporada, el club de Mestalla canvia d’opinió i aposta per Baraja, que va arribar a l’esprint final molt igualat amb Vicente Moreno. Els xicotets detalls com el salari i la duració del contracte van ser la clau per a decantar la balança cap a l’exjugador del València CF, que arriba a Paterna amb un altre vell conegut de l’afició: Carlos Marchena. L’andalús serà el segon en una nova etapa que comença dilluns que ve contra el Getafe de Quique Sánchez Flores, en la corda fluixa en aquests moments després de no guanyar tampoc el cap de setmana passat al Rayo Vallecano.

El Pipo era un dels dos principals candidats a la banqueta i només quedava la decisió de Peter Lim. Serà la seua tercera etapa en el club, després d’una dècada reeixida com a jugador i el seu periple de dues temporades com a entrenador del Juvenil. En aquesta ocasió, el repte clar és traure el València de la dificultat que travessa i evitar un descens que seria dramàtic. L’entitat de Mestalla, això sí, no aclareix en el seu anunci oficial quina és la duració de l’acord a què ha arribat amb Baraja, però aquest ha sigut un dels aspectes claus per a la seua arribada, que es va fer oficial amb un comunicat, un dels paràgrafs del qual era com segueix: “El Pipo, un dels jugadors més llorejats i il·lustres de la història del València CF, coneix la idiosincràsia del club i torna a casa com a entrenador per a aportar la seua professionalitat i compromís després de forjar la seua llegenda en la dècada dels 2000, contribuint a guanyar dues Lligues, una Copa de la UEFA, una Supercopa d’Europa i una Copa del Rei”. L’entrenador del València serà presentat en la jornada de hui, a partir de les 17.30 h, a Mestalla, escenari que coneix a la perfecció i en el qual dirà les seues primeres paraules després de confirmar-se la seua arribada a l’equip valencianista. Ho fa després de més de dos anys sense entrenar, després de la seua eixida del Reial Saragossa en 2020. La seua estada a la Romareda és l’última d’una carrera en la qual ha estat a càrrec d’equips com l’Elx (2015/16), el Rayo Vallecano (2016/17), l’Sporting de Gijón (2017/18) i el Club Deportivo Tenerife (2019/20). El seu últim projecte, el del Saragossa, va començar amb un gran joc i bons resultats (7 de 9 punts possibles), però va anar-se’n després d’una ratxa de només 3 de 21. L’adeu de Voro El València també va deixar clar en el comunicat que agraeixen el treball de Voro al capdavant de l’equip, malgrat que els resultats no han sigut bons. “El València CF vol agrair-li públicament a Voro González la implicació i el compromís durant la seua etapa com a entrenador del primer equip”, es llegia en el comunicat. Cal recordar que Voro va agafar l’equip després de l’adeu de Gennaro Gattuso, que, després de perdre a Pucela, va arribar a un acord amb el club per a la seua eixida. Tres partits després (Madrid, Girona i Athletic), el València porta zero punts més. Si hi ha dues figures que representen els valors del millor València de la història són Rubén Baraja i Carlos Marchena. Tots dos van ser dos pilars fonamentals d’aquell equip que va viure una època d’èxits, es va alçar amb un mític doblet i amb el trofeu de millor equip del món. Futbolistes compromesos, amb un gran sentiment de pertinença, un esperit competitiu altíssim i que no es van acovardir a l’hora de rivalitzar amb equips galàctics o que els doblaven en recursos. Amb el ‘5’ i el ‘8’ a l’esquena, Marchena i Baraja són dues llegendes absolutes en l’imaginari col·lectiu de l’exigent i apassionat poble de Mestalla. Sens dubte, dues llegendes del club que tenen ara una tasca àrdua: salvar el València. Els dos jugadors estan entre els 40 amb més partits de la història de l’entitat. Baraja és el 21é, amb un total de 403 partits en els quals va sumar 201 victòries, 105 empats i 97 derrotes i va marcar 67 gols.