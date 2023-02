Xiulada dels metges per a demanar millors condicions laborals

Una trentena de delegats del sindicat mèdic CESM-CV han fet una xiulada, aquest matí, enfront de la seu de la Conselleria de Sanitat per a demanar millors condicions laborals i una atenció mèdica “de qualitat”. La manifestació, presidida per una pancarta en la qual es podia llegir “Exigim atenció mèdica de qualitat. Sobren raons”, arriba en un moment “delicat”, ja que el CESM és el sindicat convocant de la vaga de metges que hi ha prevista per a la primavera i encara no s’ha arribat a un acord amb la Conselleria.

Les posicions estan més pròximes que al principi, però des del sindicat mèdic es queixen que encara els falta que les “bones paraules” que els arriben des de l’Administració estiguen per escrit en una proposta tancada. “Això hauria d’estar ja tancat”, ha apuntat a aquest diari Víctor Pedrera, secretari general del sindicat mèdic CESM a la Comunitat Valenciana, motiu pel qual el sindicat justifica aquesta xiulada, que se suma a la multitud de vagues i protestes que el sindicat CESM està organitzant per tot Espanya per a reclamar millores laborals. La majoria de les millores que es reclamen hui estan ja sobre la taula de negociació, com posar un màxim a les agendes dels metges i pediatres d’Atenció Primària, millores retributives, substitucions al 100 % de totes les baixes o la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, que Sanitat s’ha compromés ja a posar en marxa de manera gradual. Sindicat i Administració s’han citat aquesta setmana a una reunió després que la cinquena i última, celebrada fa una setmana, tornara a tancar-se amb avanços però sense un acord definitiu. Amb tot, el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha reiterat en més d’una ocasió que veu “factible” que es puga desconvocar la vaga de metges, ja que, segons ha dit aquests dies, les reunions són “de molt de consens”. “En general, les reunions són de molt de consens i confiem que en els pròxims dies puguem tancar l’acord. És factible que es puga desconvocar la vaga”, ha afegit.