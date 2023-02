Apel·len a l'esperit de Valladolid 98

Fa tan sols uns dies, el València Basket commemorava l'històric triomf en la Copa del Rei de 1998, efemèride de la qual es complien 25 anys el passat 2 de febrer. Apel·lant a l'esperit de Valladolid 98, ara, un quart de segle després, el València Basket busca a Badalona el seu segon títol coper. El camí no es presenta fàcil. Primer, els d'Álex Mumbrú hauran de superar hui el Reial Madrid en quarts de final; en semifinals, el dissabte els esperaria el guanyador del Barça-Unicaja que també es juga hui, i després en la final... Però cal anar pas a pas, i el primer partit a ‘vida o mort’, el primer escull, arriba hui contra el Reial Madrid.

El València Basket, que comptarà amb el suport de 440 aficionats taronja, ha viatjat a Badalona, escenari de la Copa del Rei, amb la màxima ambició, encara que els números i la història donen com a favorit el Reial Madrid. Els merengues atresoren 28 títols de Copa i encapçalen el palmarés històric d'una competició en la qual mai han faltat en les 40 fases finals disputades. El Reial Madrid, que ha jugat les últimes 9 finals de Copa, hi arriba també com a líder de l'Eurolliga i de la Lliga Endesa. Però contra això, el València Basket esgrimirà la seua fam de títols, la seua motivació i, sobretot, un gran moment de joc que els ha portat a guanyar 9 dels 12 últims partits disputats sumant Lliga i Eurolliga. Des del seu debut en 1998, el València Basket només ha faltat dos anys a la Copa (2007 i 2012). En les seues 23 participacions el València Basket ha superat els quarts de final en 12 ocasions.

Els destins de València Basket i Reial Madrid es creuen en la Copa per cinquena vegada. Els quatre precedents es van saldar amb triomf madrileny. L'última vegada va ser en quarts de final de 2021 i la més dolorosa, en la final de 2017. Álex Mumbrú afronta el partit de hui amb el dubte de l'ala-pivot James Webb III i pendent de les sensacions d'un Xabi López-Arostegui que s'ha perdut algun entrenament d'aquesta setmana per malaltia. Tampoc estarà en la Copa Guillem Ferrando, ja que el club anunciava ahir la seua cessió al Bueno Arenas Albacete Basket. Mentrestant, el tècnic blanc, Chus Mateo, no podrà comptar amb Carlos Alocén i Anthony Randolph, i té els dubtes de Rudy Fernández i Alberto Abalde. El València Basket haurà d'oferir la seua millor cara per a superar un Reial Madrid liderat per la millor parella de la Lliga Endesa, la que formen Tavares i Musa, i amb jugadors com Hezonja, que arriben en un excel·lent estat de forma.

Barça-Unicaja

El segon partit de quarts, del qual eixiria l'hipotètic rival del València Basket en semifinals, serà un altre clàssic de la Copa del Rei, encara que sempre ha estat tenyit de blaugrana. I és que el Barça ha guanyat l'equip malagueny les set vegades que s'ha creuat en el seu camí (cinc de les quals han sigut en quarts de final). El conjunt català, que atresora 27 títols de Copa, arriba amb una ratxa de deu victòries consecutives entre la Lliga Endesa i l'Eurolliga.