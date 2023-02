La caiguda de les importacions de cítrics de Sud-àfrica i Egipte eleva un 20 % els preus del sector valencià a la UE

L'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) constata en el seu últim informe de preus que els cítrics espanyols -la Comunitat Valenciana en produeix el 60 % i comercialitza al voltant del 80 % del total nacional- han sigut un 22 % superiors en 2022 en comparació amb la mitjana de les últimes cinc campanyes. L'estudi elaborat a petició de la Comissió Europea indica que les cotitzacions dels agres (valors en magatzem, abans de ser posats a la venda, per part de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, OPFH) van arribar a una mitjana de 82 euros/100 quilograms en els estats de la UE; és a dir, a raó de 0,82 euros/kg. Això suposa un 20 % més que la mitjana de les temporades 2017-2022 per als països de la UE amb producció de cítrics: Espanya, Itàlia, Grècia, Portugal, Croàcia, França i Xipre.

La millora dels preus per als comercialitzadors de cítrics, que són tres vegades superiors als que es paguen als agricultors, encara que també molt inferiors als que paguen els consumidors (fins a 7 euros/kg en algunes botigues gurmet centreeuropees), té a veure amb la menor oferta en el mercat davant el minvament de producció, encara que també a la caiguda de les importacions de la Unió Europea procedents dels grans països competidors d'Espanya: Sud-àfrica, Egipte i el Marroc. Segons l'estadística d'Eurostat, Espanya duplica en producció de taronges a Itàlia (6,8 milions de tones) i en ven set vegades més que Grècia. El volum, malgrat l'abandó de xicotetes explotacions, es manté estable. En mandarines, Espanya en produeix 2 milions de tones, mentre que Itàlia no arriba al milió. Si se sumen totes les compres de la UE, les importacions de taronges han passat de 950.000 a 730.000 tones durant l'última campanya en comparació amb l'anterior.

Sud-àfrica, gràcies a l'acord comercial subscrit amb la Unió Europea fa quasi una dècada, col·loca en condicions preferents els seus cítrics en territori UE, és a dir, amb escassos aranzels. Amb tot, al llarg de la temporada 2022/2021, les importacions del país austral cauen de 370.754 a 356.345 tones respecte a la campanya precedent, i les d'Egipte, de 312.243 a 218.598 tones. Com es recordarà, Brussel·les va aprovar el juny de l'any passat la modificació del reglament de condicions de compres de cítrics de tercers països per la qual s'introdueixen nous requisits d'entrada a les taronges procedents de països on estiga declarada la Thaumatotibia leucotreta (falsa arna), com és el cas de Sud-àfrica.

En la temporada 2022/2021, les importacions del país austral cauen de 370.754 a 356.345 tones, i les d'Egipte, de 312.243 a 218.598 tones.

Les taronges de Sud-àfrica hauran d'aplicar el tractament en fred. El sector, després de les negociacions dutes a terme pel Govern d'Espanya, l'Europarlament, la Generalitat, així com la interprofessional Intercitrus, van qualificar de “pas històric” una mesura que evita les entrades de plagues. Amb tot, les organitzacions agràries demanen que s'estenga a la resta de cítrics, com ara mandarines i pomelos. El país del món que més cítrics importa és els EUA, seguit per Alemanya, França i Rússia.

Les pujades dels aliments

Segons el balanç fet pel Ministeri d'Agricultura a la fi de 2022, els índexs de preus agraris per a 2022 indiquen que van ser substancialment superiors als de 2021 en quasi totes les principals categories de productes. La pujada de preus es va deure a tres causes principals. La primera va ser la pertorbació dels mercats agrícoles mundials causada per la invasió d'Ucraïna per Rússia. Rússia i Ucraïna han sigut importants exportadors de cereals, llavors oleaginoses (sobretot gira-sol) i fertilitzants. La segona va ser la sequera generalitzada, que s'espera que haja reduït el rendiment dels cultius, inclosos els farratgers, com el fenàs, utilitzats com a pinso per al bestiar. La tercera van ser altres pressions inflacionistes, entre les quals destaca el cost de l'energia, ja que les mesures adoptades per a eliminar gradualment la dependència de la UE dels combustibles fòssils russos també han fet pujar els preus de l'energia.