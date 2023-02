La conselleria d'Isaura Navarro emet un informe desfavorable al Govern sobre una línia de molt alta tensió per les seues "greus repercussions ambientals"

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, ha emés un informe desfavorable al Ministeri de Transició Ecològica sobre la línia de molt alta tensió coneguda com a MAT Ojos Negros – L'Eliana "per les seues greus afeccions i repercussions mediambientals".

El macroprojecte, segons el departament que dirigeix Isaura Navarro, preveu tres línies de molt alta tensió, ja que de la línia principal n'emanen dues més que finalitzen en les subestacions SET Gausa (Sagunt) i SET Catadau, i comprén 31 termes municipals de la Comunitat Valenciana que sumen un total de 72,37 km de longitud en territori valencià (Pina de Montalgrao, Barracas, Torás, Jérica, Teresa, Altura, Segorbe, Algar de Palancia, Alfara de la Baronia, Algímia d'Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Petrés, Sagunt, Alcublas, Llíria, Olocau, la Pobla de Vallbona, Bétera, San Antonio de Benagéber, l’Eliana, Casinos, Villar del Arzobisbo, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Cheste, Chiva, Godelleta, Turís, Montroi, Real de Montroi, Llombai i Catadau).

L'informe, sempre segons la conselleria, detalla afeccions significatives sobre la Xarxa Natura 2000; a terrenys forestals i incendiats (com el cas de Bejís, que suposa 18 km de les línies projectades afectant sòl incendiat el passat estiu, un terreny que per tractar-se de zona incendiada posseeix un risc d'erosió potencial molt alt); afecció també a espais naturals protegits com la Calderona o el Parc Natural del Túria; a zones d'especial conservació (ZEC) com Alt Palància i Curs Mitjà del Riu Palància, i també per on discorre el projecte pot interaccionar amb 45 espècies en diferent grau de catalogació, protecció i risc.

Conselleria diu que la documentació és "insuficient per part del promotor".

El text també resol que no s'ha justificat la inexistència de solucions alternatives a la proposta ni raons imperioses d'interés públic. De fet, després de rebre una documentació insuficient per part del promotor i reconeixent aquests efectes adversos sense proposar cap mena de mesures correctores, es va instar al fet que aportaren major grau de concreció, sense rebre cap contestació.

Navarro insisteix que “aquest macroprojecte és totalment inviable des d'un punt de vist ambienta i natural, i un model d'implantació de renovables que no té res a veure amb la transició ecològica justa, amb la protecció dels territoris i el paisatge i el blindatge de sectors tan importants com l'agricultura i la ramaderia valencianes. El Ministeri ha de replantejar tots aquests projectes, ser sensible i escoltar la ciutadania, i estar del costat dels interessos col·lectius dels territoris”.