El llegat de Raimon i Annalisa ja es veu a Xàtiva

Ramón Pelegero Sanchis —més conegut com a Raimon— és un dels estendards de la música xativina. I de la valenciana. El juliol de 2020 va anunciar junt amb la seua esposa Annalisa Corti les seues intencions de donar el seu extens llegat a la capital de la Costera, ciutat que el va nomenar «fill predilecte» l'any 2015.

Encara no s'ha fet públic el valor de l'herència que el cantautor deixarà a la ciutat que el va veure nàixer. Entre l'àmplia donació es troben materials discogràfics, drets d'autor, diversos immobles —a Barcelona i Xàbia— i una gran col·lecció d'obres d'art. Algunes d'aquestes peces —d'autors com Joan Miró, Andreu Alfaro, Antoni Tàpies, Artur Heras o Rafel Armengol, entre altres— formaran part de l'exposició que a partir de les set de la vesprada de hui s'inaugurarà al Museu de Belles Arts de Xàtiva.

Raimon i Annalisa van participar ahir en la presentació de l'esdeveniment acompanyats de l'alcalde, Roger Cerdà; Raquel Caballero, regidora de Cultura, i Pablo Camarasa, comissari de la mostra.

Un xicotet mos

L'alcalde de Xàtiva va destacar que «el que veiem en aquesta exposició és com un xicotet mos de l'ampli llegat que Raimon i Annalisa han decidit cedir a Xàtiva. M'agradaria recordar la importància de la creació de la fundació que portarà el seu nom, una iniciativa que naix de la seua pròpia voluntat. És un gest del qual estem àmpliament agraïts. És la primera vegada que la ciutat acull una mostra d'aquesta magnitud. Han decidit que Xàtiva siga la capital de la celebració del 60é aniversari de la cançó Al vent. I estem orgullosos de mostrar part de les obres que es podran gaudir en el futur Centre Raimon». Al seu torn, Raquel Caballero va explicar que es tracta d'una xicoteta selecció de peces «manufacturades per algunes de les principals figures artístiques del segle XX. Algunes han sigut regalades per amics íntims. És una activitat que també commemora els 60 anys de la cançó Al Vent, composta en 1959 i publicada en 1963». «Va ser un referent, un símbol de resistència contra el franquisme. Celebrar aquesta efemèride a Xàtiva és especial, és tot un honor», va prosseguir.

El comissari Pablo Camarasa va destacar la importància de les obres: «Raimon ha tingut relacions d'amistat i admiració mútua amb escultors i pintors de renom. És una col·lecció que s'ha generat d'una manera diferent, a través d'aquestes relacions. Això la fa més especial encara. És una connexió que no s'entén sense la seua trajectòria. En alguns casos ens trobem dedicatòries, en uns altres es parla de les seues lletres».

El calendari del futur Centre Raimon de Xàtiva

Roger Cerdà va ser consultat ahir pel calendari del futur Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC). El primer edil xativí va exposar que «en aquest moment està adjudicada la redacció del projecte. S'estan fent els treballs d'arqueologia i van a bon ritme. Podrien estar acabats en un mes. Una vegada completada la redacció del projecte d'obres, la nostra intenció és licitar-les. Si tot va bé, les obres podrien estar adjudicades abans d'acabar l'any i el període d'execució se sabrà quan es redacte el projecte». «És sens dubte la major inversió en infraestructures culturals que veurà la llum a la nostra ciutat en molts anys. Volem que siga un referent», va dir Roger Cerdà.