La Mostra de València ja té nova seu

La Junta de Govern Local aprovarà demà els usos definitius del xalet d'Aben al-Abbar, un edifici de propietat municipal situat al barri d'Albors i que ha sigut objecte d'una profunda rehabilitació. La planta superior es destinarà a la nova seu de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, mentre que la part baixa i el jardí del xalet es dedicaran a centre cultural per al barri d'Albors. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, creu que la ciutat de València “presenta una falta molt greu d'infraestructures culturals de barri i nosaltres entenem que el barri d'Albors en té necessitat”.

La regidora ha recordat que en el passat mandat “ja vam posar en marxa una important línia política, que continuem en aquest mandat, que és la d'entendre la cultura com un dret, apostar-hi, apostar pels seus professionals i també acostar-la a la ciutadania”. Per a Tello, “la ciutat de València té una falta molt greu d'infraestructures culturals de barri i nosaltres entenem que això és una necessitat. Així, hem posat en marxa la rehabilitació de diversos edificis i continuem amb aquest procés”.

Segons la regidora, “un dels primers que veu la llum és el xalet d'Aben al-Abbar, del qual destinarem la planta alta per a ús de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani i la part baixa per a usos veïnals, culturals, per a professionals, i també per a activitats pròpies de la Regidoria de Cultura. En aquest sentit, no sols apostem per acostar la cultura als barris, sinó que també acostem motors econòmics de la ciutat a barris que, fins ara, havien estat bastant oblidats”.

El xalet d'Aben al-Abbar té una superfície de parcel·la de 1.041 metres quadrats. La planta baixa de l'edifici té 228 metres, mentre que la part alta disposa de 177, 90 metres quadrats més. La resta de l'espai són patis descoberts.

Activitats educatives

D'altra banda, el govern municipal aprovarà demà l'obertura del procediment d'adjudicació per a la contractació de la prestació dels serveis d'activitats educatives dels museus municipals dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals. Entre els museus que disposaran d'aquestes activitats educatives es troben el palau de Cervelló, l’Almoina, la cripta de Sant Vicent, la Galeria del Tossal, la Casa Museu Benlliure, la Casa Museu Blasco Ibáñez i la Casa Museu Concha Piquer, el Museu de Ciències Naturals, les ruïnes del palau del Real, el Museu Històric Municipal i els refugis aeris de la Casa Consistorial, Massarrojos i del carrer de Serrans. El contracte es divideix en cinc lots i té una duració de dos anys. El cost econòmic és de 370.290, 26 euros, IVA inclòs.