Sanitat actualitza els mèrits de 260.000 persones en la seua borsa d'ocupació

La Conselleria de Sanitat ha actualitzat les seues borses d'ocupació temporal publicant la vintena edició de les llistes de la Comunitat Valenciana. En aquesta edició s'han actualitzat els mèrits de més de 260.000 aspirants (27.912 d'ells, nous) després de resoldre "en menys de mes i mig" les 3.500 al·legacions presentades, segons han informat aquest matí fonts de l'Administració. Les llistes definitives estan en vigor des d'ahir dimecres 15 de febrer de 2023 i es poden consultar en la pàgina web de la Conselleria.

En aquesta edició de les borses d'ocupació, els aspirants a treballar en Sanitat tenen ja incorporades les notes de les diferents oposicions que s'han celebrat en l'oferta d'ocupació pública 2017 i 2018 i el Pla d'estabilitat 2019, en els quals la fase d'oposició ja ha finalitzat. En la resta de les categories, cossos i escales, es mantenen les notes dels processos selectius d'ofertes convocades prèviament i que van ser anotades en edicions anteriors.

L'actualització d'aquesta borsa d'ocupació arriba en ple procés especial per a consolidar com a fixes 9.200 places en Sanitat per una oposició extraordinària sense examen i en la qual només comptaran els mèrits. Aquest dilluns es va obrir el segon termini perquè els prop de 60.000 sanitaris aspirants aportaren els seus mèrits no avaluables d'ofici per la Conselleria. El macroprocés especial està pendent de la decisió que prenga el TSJ, ja que una plataforma de 850 sanitaris n'ha demanat la paralització cautelar i la reforma del barem de mèrits per no comptar el temps treballat en les àrees del model Alzira.

Apuntar-s'hi en qualsevol moment

Segons han recordat fonts de l'Administració, aquesta borsa d'ocupació temporal recentment actualitzada és la segona que es publica des que les llistes d'ocupació estan obertes 24/7, tots els dies de l'any i a totes hores. La decisió es va prendre a la fi de 2021 (a través de la Resolució, de 12 de novembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans) per a facilitar que els aspirants pogueren apuntar-s'hi de manera permanent i evitar que algunes de les borses quedaren esgotades durant mesos per no haver-hi prou personal i estar tancat el termini per a inscriure-s'hi.

D'aquesta manera, els tràmits d'inscripció i modificació de les sol·licituds estan disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, i hi ha unes dates límit de mèrits per a baremar i d'obtenció dels requisits de titulació, així com unes dates de tall fins a les quals es tenen en compte les sol·licituds per a cadascuna de les edicions.

En el cas d'aquesta 20a borsa, la data de finalització de la inscripció i modificació de l'elecció de categories i departaments de salut va ser el 30 setembre de 2022, i la data límit d'obtenció dels requisits i els mèrits, el 30 de juny de 2022.