El Consell aprova el recurs contra la retallada al transvasament per no tindre “justificació tècnica”

El Consell ha aprovat aquest divendres el recurs contra el decret del Ministeri de Transició Ecològica que, a efectes pràctics, retalla el transvasament Tajo-Segura. El Ple de l’executiu autonòmic, celebrat a Orihuela, tota una picada d’ullet, ha donat el seu “permís” a l’Advocacia de la Generalitat a acudir als tribunals contra el text del Govern central, al·legant que l’augment dels cabals ecològics del riu Tajo a partir de 2025 es farà “sense justificació tècnica”, de manera “arbitrària” i “contrària a la legalitat”.

El recurs de la Generalitat anirà directament contra la disposició addicional novena que fixa l’augment del cabal ecològic del Tajo i que provocarà una retallada del transvasament, que, segons ha explicat la consellera d’Agricultura, Isaura Navarro, podria arribar als 100 hm³, la qual cosa, ha insistit, “suposaria un greu perjudici” als interessos dels agricultors del sud d’Alacant.

Així, Navarro ha indicat que aquesta al·legació anirà contra la disposició addicional novena que el Govern central va canviar després de pactar-la en el Consell de l’Aigua. Aquesta va ser posteriorment modificada “parcialment” després de les queixes remeses pel Consell d’Estat. No obstant això, el Consell ha evidenciat que el text segueix “sense ser el que es va acordar” i ha remarcat la seua “discrepància” respecte al decret del Ministeri.

“El Govern sap de la nostra intenció de presentar el recurs, que discrepem del seu contingut, hem tingut tota la comunicació possible, aquest és el text que han aprovat, però estem obligats a defensar els interessos dels regants”, ha remarcat la consellera d’Agricultura, que ha indicat que, en el moment en què es presentarà el recurs per part de l’Advocacia, es demanarà també que es paralitzen els cabals de manera cautelar.

Navarro ha assenyalat entre els motius per a presentar el recurs que la revisió dels cabals ecològics del Tajo, que augmentaran progressivament, es farà “sense una justificació tècnica”, que aquesta “s’emplaça al futur”, que no es mesura l’“impacte socioeconòmic de les decisions” ni dels efectes de les possibles sequeres i que és contrari a la legalitat perquè no fa el mesurament del cabal de la mateixa manera per a tots els rius.

Davant de les crítiques de l’oposició per la tardança a l’hora de presentar el recurs, el Consell ha rebutjat que hi haja “retard”. “Aquest Consell no fa política ficció, no fa recursos sobre notes de premsa, vam esperar que es publicara el decret, nosaltres treballem de manera rigorosa”, ha defensat la portaveu de l’executiu autonòmic, Aitana Mas, que ha carregat contra el “discurs populista” que busca “enfrontar la ciutadania”. “Els qui vulguen incidir en la confrontació, s’estan equivocant”, ha afegit.